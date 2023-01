SV Rindern siegt, Alemannia und Viktoria verlieren Die Mannschaften aus dem Kreis Kleve haben am Wochenende fleißig getestet.

Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf hat sein erstes Testspiel während der Winter-Vorbereitung verloren und dabei einen Rückschlag hinnehmen müssen. Denn Stammspieler David Rothemel musste am Sonntag beim 1:4 (0:1) in der Partie beim Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen bereits nach zwei Minuten mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden. „Eine genaue Diagnose steht noch aus. Doch es ist zu befürchten, dass er einen Bänderriss erlitten hat“, sagte der Pfalzdorfer Co-Trainer Jürgen Zeegers.

Stephan Gregor, der die Alemannia bis zum Saisonende trainieren wird, weil Coach Thomas Erkens aus privaten Gründen eine Auszeit genommen hat, wirkte in der Begegnung auf dem Feld mit. Gut möglich, dass der 38-Jährige, der seine Laufbahn eigentlich nach der vergangenen Saison beendet hatte, auch in der Meisterschaft mitspielen wird, um die Defensive zu verstärken. „Das ist auf jeden Fall eine Option, die wir jetzt haben“, sagte Zeegers, der mit der Leistung der Alemannia zufrieden war. „Die Mannschaft hat auf einem schwer zu bespielenden Platz umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Moritz Geerissen (70.) hatte das zwischenzeitliche 1:2 markiert. Tobias Maaßen (41.), Norman Kienapfel (50.), Coen Aarts (80.) und Christoph Elspaß (88.) trafen für die Sportfreunde.

Bezirksligist Viktoria Goch musste am Sonntag eine überraschende 1:2 (0:0)-Niederlage im Test gegen den A-Ligisten Borussia Veen hinnehmen. Gastgeber Goch musste zwar einige Akteure ersetzen. „Doch das darf keine Entschuldigung für die schlechte Leistung sein, die wir gezeigt haben. Wir haben einiges ausprobiert. Und einiges hat nicht geklappt“, sagte Viktoria-Trainer Daniel Beine. Marius Alt hatte in der 66. Minute das 1:1 für den Gastgeber, der mehr vom Spiel hatte, erzielt. Die Gegentore fielen in der 50. und 81. Minute.

SV Rindern zeigt starke Form