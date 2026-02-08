SV Rindern nutzt den Moment und treibt den Trainer-Puls in die Höhe

Der SV Rindern hat einen optimalen Start in die Rückrunde der Bezirksliga erwischt. Nach dem 2:1-Sieg gegen Viktoria Goch II vor gut einer Woche gelang dem Team jetzt ein 2:1 (2:1)-Sieg bei den Sportfreunden Lowick. Und Trainer Christian Roeskens konnte die Partie direkt nach dem Abpfiff glasklar einordnen. Er erklärt auch, warum er in manchen Phasen einen hohen Puls hatte.
„Der Sieg gegen Viktoria Goch II vor einer Woche war eher glücklich. Jetzt haben wir in Lowick verdient gewonnen. Von daher bin ich mit dem Start ins Jahr zufrieden“, sagte der Coach. Ihm hatte besonders gefallen, dass seine Mannschaft sich deutlich verbessert präsentierte. „Das war schon eine reife Leistung.“
Lediglich ein Manko hatte Christian Roeskens im Duell mit den Sportfreunden Lowick noch ausgemacht. „Wir hatten viele Tormöglichkeiten. Viele haben wir nicht genutzt. Unsere Chancenverwertung hätte besser sein können.“ Und das hätte nicht nur einen noch höheren Sieg zur Folge gehabt, sondern auch dafür gesorgt, dass es dem Trainer noch besser gegangen wäre. „Hätten wir die Chancen besser genutzt, hätte ich mit weniger Blutdruck am Seitenrand gestanden“, sagte Roeskens.
Erstmals Puls bekam der Coach in der neunten Minute, denn die Lowicker gingen durch Luca Bollmann in Führung. Der SV Rindern fing sich aber und glich in der 13. Minute durch Maximilian Janssen zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Mika Winkler (43.) die Rinderner mit 2:1 in Führung.
Nach der Pause hatten die Gäste weiterhin die besseren Chancen, konnten sie aber nicht in Tore ummünzen. „Schade, dass wir Lowick damit im Spiel gehalten haben. Aber wir hatten auch immer ein Bein dazwischen“, sagte Roeskens.
Damit verteidigte der SV Rindern den vierten Platz in der Tabelle. Und mit Blick auf die anderen Ergebnisse der Top-Teams konnte der SVR sogar etwas Boden gutmachen. Denn die DJK Twisteden verlor gegen den TSV Weeze. Und der Spitzenreiter VfL Rhede kam nicht über ein 2:2 beim SV Haldern hinaus.
