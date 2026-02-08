SV Rindern nutzt den Moment und treibt den Trainer-Puls in die Höhe

Nach der Pause hatten die Gäste weiterhin die besseren Chancen, konnten sie aber nicht in Tore ummünzen. „Schade, dass wir Lowick damit im Spiel gehalten haben. Aber wir hatten auch immer ein Bein dazwischen“, sagte Roeskens.

Damit verteidigte der SV Rindern den vierten Platz in der Tabelle. Und mit Blick auf die anderen Ergebnisse der Top-Teams konnte der SVR sogar etwas Boden gutmachen. Denn die DJK Twisteden verlor gegen den TSV Weeze. Und der Spitzenreiter VfL Rhede kam nicht über ein 2:2 beim SV Haldern hinaus.

