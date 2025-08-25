SV Rindern kann weiter auf seine Heimstärke bauen

Dem Punktgewinn beim 1:1 beim Neuling Viktoria Goch II folgte ein Erfolg gegen einen Absteiger. Der Bezirksligist SV Rindern setzte sich auf eigener Anlage vor knapp 100 Zuschauern gegen die Sportfreunde Lowick mit 4:1 (2:0) durch. Was den SV Rindern bereits in der vergangenen Saison ausgezeichnet hatte, setzt sich somit auch in der neuen Spielzeit fort: Die Zebras sind an der heimischen Wasserburgallee nur schwer zu schlagen.

Trotz des recht deutlichen Ergebnisses wollte Trainer Christian Roeskens aber ein enges Spiel gesehen haben. „Am Ende geht der Sieg in Ordnung. Wir haben die Treffer zu den richtigen Zeitpunkten erzielt, was sehr wichtig war. Sonst hätte die Partie vielleicht auch anders ausgehen können“, sagte der Rinderner Coach.

Seine Mannschaft profitierte auch von schweren Patzern in der Lowicker Defensive. Nach einem haarsträubenden Fehlpass der Gäste im Aufbau erzielte Christian Ploenes (29.) das 1:0. Beim zweiten Treffer des Gastgebers schenkte der Landesliga-Absteiger den Ball erneut leichtfertig her – diesmal war es Lukas Müller (42.), der bei seinem Tor zum 2:0 davon profitierte.

Nach der Pause steigerte sich Lowick und verkürzte prompt. Hussein Merhi (47.) erzielte sehenswert den Anschlusstreffer. In der Folge drückten die Sportfreunde auf den Ausgleich. In diese Drangphase hinein entschied der SV Rindern mit einem Doppelschlag die Partie. Nach einem Einwurf stellte Mohamad Al Ahmad (73.) den alten Abstand wieder her, bevor erneut Ploenes (76.) mit dem Treffer zum 4:1 die letzten Zweifel am Erfolg beseitigte.

Für den SV Rindern geht es nun am kommenden Freitag, 29. August, 20 Uhr, mit der Partie bei BW Dingden II weiter. Dort möchte Coach Christian Roeskens einen ähnlichen Auftritt seines Teams sehen. „Wir wollen an diese Leistung anknüpfen und auswärts endlich ein anderes Gesicht zeigen“, sagte er.