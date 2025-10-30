 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Rindern unter Flutlicht.
Rindern unter Flutlicht. – Foto: Arno Wirths

SV Rindern kann vorlegen, TSV Weeze muss zum Tabellenführer

Bezirksliga Niederrhein 4: Der SV Rindern spielt am Freitagabend gegen den TuS Xanten, der TSV Weeze muss am Sonntag zum Tabellenführer VfL Rhede.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Der SV Rindern spielt am Freitagabend gegen den TuS Xanten, der TSV Weeze muss am Sonntag zum Tabellenführer VfL Rhede. So läuft der 12. Spieltag!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
20:00live
Spieltext SV Rindern - TuS Xanten

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
14:30live
Spieltext Hamminkeln - SGE B.-Hau

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00
Spieltext VfL Rhede - TSV Weeze

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
13:30
Spieltext Kevelaer - Vikt. Goch II

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:30live
Spieltext Twisteden - Pfalzdorf

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00live
Spieltext Veen - Broekhuysen

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live
Spieltext SV Haldern - Anholt

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:30
Spieltext BW Dingden II - SV Friedrich

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30live
Spieltext SF Lowick - TuS Stenern

____

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 030.10.2025, 19:00 Uhr
André NückelAutor