SV Rindern kann den Druck erhöhen, Westfalia Anholt muss nach Xanten

Bezirksliga 4: Der SV Rindern empfängt Blau-Weiß Dingden II und kann mit Sportfreunde Broekhuysen gleichziehen. Am Sonntag steht für Aufsteiger Westfalia Anholt das Kellerduell beim TuS Xanten an.

Flutlichtspiel in Rindern.
Flutlichtspiel in Rindern. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Rindern empfängt Blau-Weiß Dingden II und kann mit Sportfreunde Broekhuysen gleichziehen. Am Sonntag steht für Aufsteiger Westfalia Anholt das Kellerduell beim TuS Xanten an. Was der Spiel bringt, erfahrt ihr hier.

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
20:00live
So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30live
So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00
So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live
So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
16:00
So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00
So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:30
So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:00live
So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

