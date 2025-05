SV Rindern kann Aufstieg abhaken

Vor einer Woche, beim 1:1 gegen die Sportfreunde Broekhuysen, hatte Christian Roeskens, Trainer des Bezirksligisten SV Rindern, seinen Schützlingen noch eine Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Spielen attestiert. Am Freitagabend ließ der Rinderner Übungsleiter dann wieder kein gutes Haar an dem, was sein Team beim Tabellennachbarn Borussia Veen geboten hatte. Im kleinen Alpener Ortsteil kamen die Zebras nämlich bereits in Durchgang eins gehörig unter die Räder und verloren am Ende auch in der Höhe verdient mit 1:5 (0:4).