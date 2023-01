SV Rindern III gewinnt das Tim-Minor-Turnier Die Mannschaft setzt sich bei der 25. Auflage des Wettbewerbs des SSV Louisendorf im Finale mit 3:1 gegen Fortuna Elten II durch.

Fortuna Elten II ging im Finale des Turniers, bei dem acht Teams aus der Kreisliga C am Ball waren, zwar in Führung. Doch der SV Rindern III markierte fast im Gegenzug den Ausgleich und machte seinen verdienten Erfolg mit zwei weiteren Treffern perfekt. Die Rinderner Spielertrainer Matthias Goris und Philipp Kurek, die mit ihrem Team in der Gruppe 1 der Kreisliga C Kleve/Geldern auf dem zweiten Platz stehen, waren „sehr zufrieden“ mit der Leistung ihrer Mannschaft. „Das Turnier verlief reibungslos, die Organisation war super. Unser Ziel ist es, nach der Winterpause in der Meisterschaft weiter oben mitzuspielen. Die Kameradschaft im Team ist sehr gut, da viele Rinderner Akteure dabei sind“, sagten sie.

Beide Halbfinal-Partien wurden im Neunmeterschießen entschieden. Der SV Rindern III machte mit einem 4:3 gegen den SV Nütterden II den Endspiel-Einzug perfekt. Fortuna Elten II bezwang den SSV Loui­sendorf II mit 3:2. Der SV Nütterden II sicherte sich mit einem 1:0 gegen den SSV Loui­sendorf II den dritten Rang. Fünfter wurde die DJK Appeldorn II nach einem 4:3 nach Neunmeterschießen gegen den SSV Louisendorf I. Der TuS Kranenburg gewann die Partie um Platz sieben gegen den TSV Weeze III mit 5:1.