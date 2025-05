SV Rindern holt nur einen Punkt

Im Schatten der Rinderner Wasserburg fanden die Gäste aus dem Südkreis zunächst besser in die Partie. Nach zehn Minuten hatte die Broekhuysener Elf von Trainer Sebastian Clarke schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Schiedsrichter hatte eine schlechte Sicht auf eine Strafraum-Aktion, bei der der Ball womöglich die Torlinie passiert hatte, gab den Treffer nicht und zeigte nicht in Richtung Mittelkreis – eine Szene, für die ihm Clarke jedoch keine Vorwürfe machen wollte.

In der Folge fanden die Gastgeber immer besser in die Partie und erspielten sich eine Reihe an Chancen. In der 41. Minute war ein Angriff dann von Erfolg gekrönt. Luca Polders und Maximilian Janssen setzten sich gemeinsam auf der rechten Seite durch, ehe Janssen den startenden Piet Kramer mit einem Pass in die Tiefe bediente. Der überwand Gäste-Keeper Finn Bünnings mit dem ersten Kontakt und erzielte das 1:0.

Nach der Pause kamen die Sportfreunde dann allerdings besser aus der Kabine zurück und belohnten sich in der 53. Minute. Noah Thier verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern traumhaft schön in den rechten Winkel. In der letzten halben Stunde hatten beide Teams Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Und die Schlussphase hatte dann noch ein wenig Hektik zu bieten. In der Nachspielzeit sah der Rinderner Wiktor Romanow für ein grobes Foulspiel die Rote Karte.

Durch das Unentschieden sinken für den SV Rindern die Chancen, sich im Saisonfinale noch in den Kampf um Relegationsplatz zwei einzumischen.

„Wir hätten gerne gewonnen, die Möglichkeiten waren durchaus vorhanden. Aber Broekhuysen hatte auch einige Chancen. Nach 20 Minuten hätte es 3:3 stehen können“, sagte Christian Roeskens, der sich über die Leistungssteigerung seiner Schützlinge freute.

Broekhuysen will Einstelligkeit

Die Sportfreunde Broekhuysen sind indes auf dem besten Weg, sich einen einstelligen Tabellenplatz zu sichern. Sebastian Clarke konnte mit dem Resultat in Rindern ganz gut leben. „Das ist schon in Ordnung so. Nach der strittigen Szene aus der Anfangsphase war der SV Rindern besser im Spiel und ist verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser“, sagte der Trainer der Sportfreunde nach dem Abpfiff.

SV Rindern: Janßen – Romanow, Polders, Winkler, Kramer (85. Lu. Müller), Janssen (81. Reintjes), Ploenes, Thurau, Al Ahmad (85. Roosen), Boßmann, Plum (72. Le. Müller).

Sportfreunde Broekhuysen: Bünnings – Lachmann, Peun (81. Weyers), Horster (86. Hannaleck), Teegelbeckers (72. Ernst), Hünnekens, Kienapfel, Maaßen (81. van Bühren), Hesen (81. Schmermas), Thier, Peters.