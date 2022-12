SV Rindern hat das Minimalziel erreicht Der Bezirksligist überwintert nach einem krachenden Fehlstart am rettenden Ufer. Er will mit zwei Neuzugängen nun möglichst schnell den Klassenerhalt perfekt machen. Coach Christian Roeskens und sein Trainerteam bleiben.

Christian Roeskens ist aber weit davon entfernt, das Abschneiden seines Teams im ersten Teil der Saison als zufriedenstellend zu bezeichnen, auch wenn die Zebras am rettenden Ufer überwintern. Denn nach Platz fünf in der Spielzeit zuvor und einer sehr guten Vorbereitung mit überaus ansprechenden Ergebnissen in den Testpartien war die Hoffnung groß, erst gar nicht hinein in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Das änderte sich schnell.

Denn von Spieltag eins an plagten den Bezirksligisten vor allem in der Abteilung Offensive erhebliche Probleme. In Marcel Reintjes, der nach einem Kreuzbandriss mittlerweile wieder mit dem Aufbautraining begonnen hat, Eric Müller, Julian Diedenhofen und Philipp Roosen mussten wichtige Kräfte ersetzt werden. Das war der Hauptgrund dafür, dass der SV Rindern mit sieben Spielen ohne Sieg, in denen das Team nur zwei Punkte holte, einen krachenden Fehlstart hinlegte.

Und fortan ging es nur noch darum, so schnell wie möglich über den Strich zu kommen, was mit einer Serie von sieben Partien ohne Niederlage gelang. Doch entscheidend konnte sich die Mannschaft nicht von den Abstiegsplätzen absetzen, weil sie in den letzten drei Begegnungen vor der Winterpause wieder leer ausgegangen ist. Das lag für Roeskens auch daran, dass die Beteiligung bei den Übungseinheiten enorm darunter litt, dass immer wieder Spieler verletzt oder aus beruflichen Gründen passen mussten. „Teilweise wusste ich nicht, wie ich noch ein vernünftiges Training gestalten sollte, weil so wenige Spieler auf dem Platz waren. Und das hat sich natürlich auch irgendwann konditionell bemerkbar gemacht. In einigen Partien fehlten uns ab der 75. Minute einfach die Körner“, sagt der Coach.

Doch nun soll alles besser werden, obwohl es längst nur noch das Ziel der Zebras ist, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu schaffen. Zum einen hat der Coach die Hoffnung, dass einige zuletzt verletzte Akteure nach der Winterpause wieder zu wichtigen Kräften auf dem Platz werden. Zum anderen hat der SV Rindern den Kader personell noch einmal aufgestockt.