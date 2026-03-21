SV Rindern hält Anschluss, SV Haldern sendet Lebenszeichen

24. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4:
Während Sportfreunde Broekhuysen die Tabelle der Bezirksliga 4 anführen, bleibt der SV Rindern mit einem knappen Sieg in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller feiert der SV Haldern nach Rückstand einen wichtigen Erfolg gegen Viktoria Goch II.
Der SV Rindern hat seine Position im oberen Tabellenfeld gefestigt, musste gegen Alemannia Pfalzdorf jedoch bis in die Nachspielzeit zittern. Früh brachte Mika Winkler die Gastgeber in Führung (5.), ehe Christian Ploenes noch vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Maximilian Janssen das 3:0 erzielte (55.). Doch Pfalzdorf gab sich nicht auf: Nick Helmus verkürzte (79.), und in der Nachspielzeit brachte Luca Eikemper die Gäste noch einmal heran (90.+5). Rindern rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit 38 Punkten in der Spitzengruppe um Rang vier. Für Pfalzdorf gibt ist der Spielverlauf ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt