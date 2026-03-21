 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SV Rindern hält Anschluss, SV Haldern sendet Lebenszeichen

Bezirksliga 4: SV Rindern verspielt fast 3:0 gegen Alemannia Pfalzdorf, bleibt aber oben dran. SV Haldern dreht Kellerduell gegen Viktoria Goch II und verkürzt Rückstand.

von André Nückel · Heute, 00:17 Uhr · 0 Leser
Sieg für Rindern.
Sieg für Rindern. – Foto: Jette Oster

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

24. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4:

Während Sportfreunde Broekhuysen die Tabelle der Bezirksliga 4 anführen, bleibt der SV Rindern mit einem knappen Sieg in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller feiert der SV Haldern nach Rückstand einen wichtigen Erfolg gegen Viktoria Goch II.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Gestern, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Im direkten Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der SV Haldern gegen Viktoria Goch II durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Miguel Wurring früh in Führung (2.). Haldern blieb jedoch im Spiel und kam im zweiten Durchgang zurück: Hendrik Heynen glich aus (67.), nur zwei Minuten später drehte Milot Seesing die Partie (69.). Mit nun 20 Punkten verkürzt Haldern den Abstand auf die Konkurrenz, während Goch II im unteren Tabellenbereich verbleibt. Haldern, Goch II und Pfalzdorf wären aktuell direkt abgestiegen.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
3
2
Abpfiff

Der SV Rindern hat seine Position im oberen Tabellenfeld gefestigt, musste gegen Alemannia Pfalzdorf jedoch bis in die Nachspielzeit zittern. Früh brachte Mika Winkler die Gastgeber in Führung (5.), ehe Christian Ploenes noch vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Maximilian Janssen das 3:0 erzielte (55.). Doch Pfalzdorf gab sich nicht auf: Nick Helmus verkürzte (79.), und in der Nachspielzeit brachte Luca Eikemper die Gäste noch einmal heran (90.+5). Rindern rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit 38 Punkten in der Spitzengruppe um Rang vier. Für Pfalzdorf gibt ist der Spielverlauf ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

Morgen, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:30live
Spieltext Hamminkeln - Broekhuysen

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:30live
Spieltext SF Lowick - Twisteden

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00live
Spieltext BW Dingden II - Veen

Morgen, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:00
Spieltext SGE B.-Hau - TuS Xanten

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00
Spieltext TSV Weeze - TuS Stenern

Morgen, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
16:00
Spieltext Kevelaer - SV Friedrich

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:00live
Spieltext VfL Rhede - Anholt

____

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!