SV Rindern hält Anschluss, SV Haldern sendet Lebenszeichen

Sieg für Rindern. – Foto: Jette Oster

Während Sportfreunde Broekhuysen die Tabelle der Bezirksliga 4 anführen, bleibt der SV Rindern mit einem knappen Sieg in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller feiert der SV Haldern nach Rückstand einen wichtigen Erfolg gegen Viktoria Goch II.

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Im direkten Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der SV Haldern gegen Viktoria Goch II durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Miguel Wurring früh in Führung (2.). Haldern blieb jedoch im Spiel und kam im zweiten Durchgang zurück: Hendrik Heynen glich aus (67.), nur zwei Minuten später drehte Milot Seesing die Partie (69.). Mit nun 20 Punkten verkürzt Haldern den Abstand auf die Konkurrenz, während Goch II im unteren Tabellenbereich verbleibt. Haldern, Goch II und Pfalzdorf wären aktuell direkt abgestiegen.

Der SV Rindern hat seine Position im oberen Tabellenfeld gefestigt, musste gegen Alemannia Pfalzdorf jedoch bis in die Nachspielzeit zittern. Früh brachte Mika Winkler die Gastgeber in Führung (5.), ehe Christian Ploenes noch vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Maximilian Janssen das 3:0 erzielte (55.). Doch Pfalzdorf gab sich nicht auf: Nick Helmus verkürzte (79.), und in der Nachspielzeit brachte Luca Eikemper die Gäste noch einmal heran (90.+5). Rindern rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit 38 Punkten in der Spitzengruppe um Rang vier. Für Pfalzdorf gibt ist der Spielverlauf ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

Morgen, 15:30 Uhr Hamminkelner SV Hamminkeln Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen 15:30 live PUSH

Spieltext Hamminkeln - Broekhuysen

Spieltext SF Lowick - Twisteden

Spieltext BW Dingden II - Veen

Spieltext SGE B.-Hau - TuS Xanten

Morgen, 15:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze TuS Stenern TuS Stenern 15:00 PUSH

Spieltext TSV Weeze - TuS Stenern

Spieltext Kevelaer - SV Friedrich

Morgen, 15:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede Westfalia Anholt Anholt 15:00 live PUSH

Spieltext VfL Rhede - Anholt

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt