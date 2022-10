SV Rindern gibt Heimsieg aus der Hand Fußball-Bezirksligist verspielt beim 3:3 gegen den SV Straelen II in der Schlussphase eine 3:0-Führung.

Jeder Fußballer kennt sie, die gefühlten Niederlagen. Eine solche musste am Samstag Bezirksligist SV Rindern einstecken, der beim 3:3 (1:0) gegen den SV Straelen II in der Schlussphase eine 3:0-Führung verspielte. „Vor dem Spiel wäre ich gegen eine starke Straelener Mannschaft mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Aber so etwas darf natürlich nicht passieren. Am Ende konnten wir sogar froh sein, dass wir nicht noch den vierten Gegentreffer kassiert haben“, sagte Rinderns Trainer Christian Roeskens nach der turbulenten Begegnung. Vor rund 80 Besuchern hatten die Gäste zunächst zwar optische Vorteile. Doch der Rinderner Torhüter Bjarne Janßen hatte einen guten Tag erwischt und hielt seine Mannschaft mit einigen gelungenen Paraden im Spiel.