SV Rindern: „Für uns ist es mittlerweile schon zwölf Uhr

Fast eine Stunde lang mussten die Zuschauer auf der Rinderner Kunstrasenanlage am Donnerstagabend warten, bis es das erste Tor zu bejubeln gab. Doch dann spielten sich beim 3:2 (0:0)-Erfolg der Sportfreunde Broekhuysen im Bezirksliga-Duell beim SV Rindern gleich mehrere hochdramatische Szenen ab, die den Zuschauern an der Wasserburg doch noch ganze fünf Treffer bescherten und beide Trainer reichlich Nerven kosteten.
Die Geschichte des ersten Durchgangs ist schnell erzählt: Während der ersten 45 Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend, ohne dass es zu nennenswerten Torchancen kam. Die Gäste aus Broekhuysen kamen in der Folge besser aus der Kabine – und belohnten sich in der 55. Minute. Sven van Bühren profitierte bei einer Flanke von einem Abstimmungsfehler der Rinderner Hintermannschaft und erzielte das 1:0 für die Sportfreunde.
„Folgerichtig“, so Gäste-Trainer Sebastian Clarke, der fünf Minuten später eine Strafstoß-Entscheidung von Schiedsrichter Jens Hempel scharf kritisierte. Rinderns Mika Winkler war es egal. Der 24-Jährige jagte den Ball zum Ausgleich in die Maschen. Kurz darauf war Clarke erneut fassungslos, als Freistoß-Experte Maximilian Janssen zur Tat Schritt und den SV Rindern in Führung schoss (66.).
„Das war im Vorfeld eigentlich ein Foul an unserem Spieler. Ich bin eigentlich jemand, der ungern über den Schiedsrichter redet, aber er hat in der zweiten Halbzeit schon einige kuriose Entscheidungen getroffen“, sagte Sebastian Clarke. Sein Spieler Dennis Belzek sah im Anschluss an die Freistoß-Szene für einen Kommentar in Richtung des Unparteiischen die Gelb-Rote Karte.
Zu diesem Zeitpunkt sprach praktisch alles dafür, dass der SV Rindern nach der erschreckend schwachen Leistung bei Alemannia Pfalzdorf (0:2) die drei Punkte behalten würde. Doch es kam ganz anders. In Unterzahl setzten die Gäste aus dem Südkreis ungeahnte Kräfte frei und stemmten sich gegen die Niederlage. Der Lohn: In der 89. Minute zeigte der Unparteiische ein weiteres Mal auf den Elfmeterpunkt – diesmal jedoch im Rinderner Strafraum.
Auch Christian Roeskens hatte seine eigene Sicht der Dinge auf diese Entscheidung. „Es ist unglaublich, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat“, sagte der Rinderner Coach. Sebastian Clarke bezeichnete den Pfiff ebenfalls als Fehlentscheidung, die man jedoch dankend angenommen habe. Luca Schmermas verwandelte souverän.
In der fünfminütigen Nachspielzeit kam es dann noch dicker für den SV Rindern: Mit der letzten Aktion (90.+5) traf Broekhuysens Tom Beterams nach einem Konter traumhaft in den Winkel – und verstärkte so die Krise, in der sich die Zebras aktuell befinden. „Es tut richtig weh. Die Niederlage ist unerklärlich. Im Moment ist einfach der Wurm drin“, so Roeskens, der das Geschehen in den nächsten Tagen erst einmal aufarbeiten möchte.
„Wir müssen zusehen, dass wir langsam punkten, um da unten rauszukommen. Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf“, sagte Roeskens. „Viel von dem, was heute passiert ist, lag nicht in unserer Macht. Trotzdem haben wir in Unterzahl mit viel Leidenschaft gespielt“, so Sebastian Clarke.