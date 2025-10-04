SV Rindern: „Für uns ist es mittlerweile schon zwölf Uhr

„Das war im Vorfeld eigentlich ein Foul an unserem Spieler. Ich bin eigentlich jemand, der ungern über den Schiedsrichter redet, aber er hat in der zweiten Halbzeit schon einige kuriose Entscheidungen getroffen“, sagte Sebastian Clarke. Sein Spieler Dennis Belzek sah im Anschluss an die Freistoß-Szene für einen Kommentar in Richtung des Unparteiischen die Gelb-Rote Karte.

Beteram mit Traumtreffer

Zu diesem Zeitpunkt sprach praktisch alles dafür, dass der SV Rindern nach der erschreckend schwachen Leistung bei Alemannia Pfalzdorf (0:2) die drei Punkte behalten würde. Doch es kam ganz anders. In Unterzahl setzten die Gäste aus dem Südkreis ungeahnte Kräfte frei und stemmten sich gegen die Niederlage. Der Lohn: In der 89. Minute zeigte der Unparteiische ein weiteres Mal auf den Elfmeterpunkt – diesmal jedoch im Rinderner Strafraum.

Auch Christian Roeskens hatte seine eigene Sicht der Dinge auf diese Entscheidung. „Es ist unglaublich, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat“, sagte der Rinderner Coach. Sebastian Clarke bezeichnete den Pfiff ebenfalls als Fehlentscheidung, die man jedoch dankend angenommen habe. Luca Schmermas verwandelte souverän.

In der fünfminütigen Nachspielzeit kam es dann noch dicker für den SV Rindern: Mit der letzten Aktion (90.+5) traf Broekhuysens Tom Beterams nach einem Konter traumhaft in den Winkel – und verstärkte so die Krise, in der sich die Zebras aktuell befinden. „Es tut richtig weh. Die Niederlage ist unerklärlich. Im Moment ist einfach der Wurm drin“, so Roeskens, der das Geschehen in den nächsten Tagen erst einmal aufarbeiten möchte.