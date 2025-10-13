SV Rindern findet in Anholt in die Erfolgsspur zurück

Christian Roeskens hatte zuletzt nicht viel Grund zur Freude. Vor zwei Wochen sah der Trainer des Bezirksligisten SV Rindern beim 0:2 gegen Alemannia Pfalzdorf einen erschreckend blutleeren Auftritt seines Teams. In der darauffolgenden Woche gab der SV Rindern gegen die Sportfreunde Broekhuysen in Überzahl eine 2:1-Führung aus der Hand und verlor mit 2:3. Eine weitere Woche später hat sich das Team rehabilitiert. Es feierte einen 3:1 (2:0)-Sieg bei Westfalia Anholt.

Max Janssen war erneut der Mann des Abends. Er war für alle drei Rinderner Treffer verantwortlich. Mit einer Einzelaktion hatte der Torjäger den SVR nach 33 Minuten in Führung gebracht. Im Sechzehner entledigte er sich seiner Gegenspieler und schlenzte den Ball an den Innenpfosten, von wo er ins Tor prallte. Einen von Piet Kramer herausgeholten Elfmeter verwandelte Janssen (45.) zum 2:0. Zu diesem Zeitpunkt spielte der SV Rindern bereits in Überzahl, weil der Anholter Daniel Buscher aufgrund einer Unsportlichkeit nach 26 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Trotzdem konnte Anholts Oliver Paus in der Schlussphase noch einmal zum 1:2 verkürzen (88). So mussten die Gäste noch ein wenig zittern, bis Max Janssen bei einem Konter tief in der Nachspielzeit (90.+5) für die Entscheidung sorgte.

„Es ist nicht untypisch, dass in unserer Situation alles ein wenig schwerer von der Hand geht. Unterm Strich sind wir sehr froh über die drei Punkte. Die Erleichterung bei mir und den Spielern ist groß“, sagte SVR-Coach Christian Roeskens. „Ich hoffe, dass uns das Spielerische in den nächsten Wochen wieder ein bisschen leichter fällt.“