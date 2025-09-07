SV Rindern feiert seinen Torhüter Bjarne Janßen

Wenn nach Abpfiff beide Trainer die Leistung eines Spielers hervorheben, dann muss dieser schon besonders gut gewesen sein. Sowohl Christian Roeskens vom SV Rindern als auch sein Kollege Christian Böing vom SV Haldern bemühten nach dem 3:1 (2:1)-Erfolg des Gastgebers das Wort „spielentscheidend“. Sie zielten damit auf die Leistung von Bjarne Janßen ab. Der Torhüter hatte mit zwei Glanzparaden maßgeblichen Anteil am zweiten Rinderner Saisonsieg in der Bezirksliga.

Halderns Coach Böing, der während seiner aktiven Laufbahn selbst zwischen den Pfosten stand, konnte die Szenen entsprechend einordnen: „Er hat heute so gut gehalten, wie nicht viele Bezirksliga-Torhüter dazu in der Lage sind.“ Christian Roeskens wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. „Jeder hatte heute Chancen, das Spiel zu entscheiden. Wir haben sie zum Glück genutzt. Zudem hatten wir Bjarne Janßen, der zwei praktisch unhaltbare Dinger pariert und uns somit den Sieg gesichert hat.“

Auf der anderen Seite des Spielfelds war Max Janssen – einmal mehr per direkt verwandeltem Freistoß – für den SV Rindern erfolgreich (11.). In der 40. Minute schlug Janssen auch die Ecke, in deren Folge Peter Mayr mit einem gezielten Schuss das 2:0 erzielte. Weil der SV Rindern kurz darauf den Ball nicht aus dem eigenen Sechzehner befördert bekam, verkürzte Veit Boßmann noch vor der Halbzeit (43.) für die Gäste.

In der 52. Minute war es dann Christian Ploenes, der mit einem abgefälschten Schuss den alten Abstand wieder herstellte. Zuvor hatten sich die Gastgeber den Gegner mit drei, vier schnellen Pässen um den Halderner Strafraum zurechtgelegt. „Das war eine sehr schöne Kombination“, urteilte Christian Roeskens, der sich mit Böing nicht nur über die Leistung seines Torhüters einig war.

„Es war kein schönes Spiel. Die meisten Duelle fanden imMittelfeld statt. Wir sind nach Abpfiff übereingekommen, dass heute die cleverere Mannschaft gewonnen hat“, sagte Roeskens. „Kleinigkeiten haben heute über Sieg und Niederlage entschieden. Am Ende war der SV Rindern ein Stück weit reifer, obwohl wir einen couragierten Auftritt hingelegt haben“, sagte Christian Böing.

Für den SV Rindern geht’s am kommenden Sonntag mit der Partie bei Borussia Veen weiter – dort möchte die Mannschaft endlich auch in der Fremde überzeugen.

SV Rindern: Janßen – Romanow, Winkler, Ploenes (68. Müller), Albrecht, Kramer (73. Roosen), Janssen (90. Irsch), Tiemer (85. Polders), Mayr, Artas, Al Ahmad (68. Gatermann).

SV Haldern: Schweckhorst – Krüger, Hebing, Gebbing (83. Hermsen), Winzer (55. H. Middendorf), Heynen, J. Middendorf, Boßmann, Isling (28. Dogu, 90.+1 Böing), Duesing, Rackel.