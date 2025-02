SV Rindern erobert den zweiten Platz

Heimspiel, Flutlicht, ein Abendspiel – drei Faktoren, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass der Bezirksligist SV Rindern in dieser Saison so erfolgreich ist. Durch den verdienten 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den Tabellennachbarn TuS Asterlagen sind die Zebras auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen, da der FC Neukirchen-Vluyn spielfrei ist.

Trotz des vierten Sieges in Serie und der Tatsache, dass der SVR zu Hause weiter ungeschlagen ist, will Trainer Christian Roeskens realistisch bleiben. „Wir haben verdient gewonnen und wieder eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Natürlich ist der zweite Platz eine schöne Momentaufnahme, mit der wir niemals gerechnet haben. Dennoch sind wir realistisch genug, um nicht in Größenwahn zu verfallen“, sagte Roeskens.