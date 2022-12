SV Rindern darf in Xanten lange von einer Überraschung träumen Bezirksliga, Gruppe 4: Am Ende siegt der Favorit aber doch verdient mit 2:0.

Bezirksligist SV Rindern hat einen Punktgewinn beim 0:2 (0:0) beim favorisierten TuS Xanten knapp verfasst. 80 Minuten gelang es dem Tabellenzwölften, die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten. Dann lag der Ball schließlich doch im Tor. Der Xantener Thomas van de Loo vollendete eine schöne Kombination mit dem Treffer zum späten 1:0. In der 90. Minute erhöhte Lukas Vengels für den Tabellenvierten noch auf 2:0.

Rinderns Trainer Christian Roeskens sprach von einem verdienten Xantener Sieg. „Am Ende geht das Ergebnis völlig in Ordnung. Mit ein bisschen mehr Fortune hätte unser Abwehrbollwerk vielleicht standgehalten. Doch Xanten war insgesamt die bessere Mannschaft und hatte die besseren Möglichkeiten“, sagte Roeskens. Dass die beiden Gegentreffer so spät fielen, sei, so der Rinderner Übungsleiter, zwar ärgerlich. Doch bereits zuvor hatten sich die Zebras lange auf dünnem Eis bewegt. „Es hätte auch schon viel früher 1:0 für den Gegner stehen können. Wir selbst waren vorne zu harmlos. Unsere Offensive war nicht schlagkräftig genug“, sagte Christian Roeskens.