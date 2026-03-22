SV Rindern bezwingt Alemannia Pfalzdorf nach großem Zittern

„Es war schön, mal wieder drei Punkte zu holen. Der Sieg geht in Ordnung, wir hatten mehr vom Spiel. Ich ärgere mich aber darüber, dass wir nicht das 4:0 gemacht haben und es am Ende noch einmal so spannend wird“, sagte Roeskens, der in dieser Saison schon die eine oder andere nervliche Zerreißprobe durchgemacht hat.