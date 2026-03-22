SV Rindern bezwingt Alemannia Pfalzdorf nach großem Zittern

Der SV Rindern hat seine kleine Durststrecke in der Bezirksliga beendet. Nach vier sieglosen Spielen feierte die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens beim 3:2 (2:0)-Heimerfolg im Lokalduell mit Alemannia Pfalzdorf wieder einen Dreier – auch wenn es am Ende noch einmal spannend wurde.
„Es war schön, mal wieder drei Punkte zu holen. Der Sieg geht in Ordnung, wir hatten mehr vom Spiel. Ich ärgere mich aber darüber, dass wir nicht das 4:0 gemacht haben und es am Ende noch einmal so spannend wird“, sagte Roeskens, der in dieser Saison schon die eine oder andere nervliche Zerreißprobe durchgemacht hat.
Zunächst hatten der Rinderner Trainer und all jene der 150 Zuschauer, die es mit den Gastgebern hielten, jedoch Grund zur Freude. Bereits nach fünf Minuten brachte Mika Winkler die Zebras in Führung. Eine Flanke von Max Janssen köpfte der 25-Jährige zu seinem elften Saisontreffer in die Maschen.
Als die bis dahin ausgeglichene Partie gegen Ende des ersten Durchgangs ein bisschen abflachte, legte Christian Ploenes den zweiten Treffer nach. In der 37. Minute hatte er nach einem langen Ball und cleverer Vorarbeit von Mika Winkler nur noch Gäste-Keeper Levi Eckermann vor sich. Allein vor dem Tor gab sich Ploenes keine Blöße und erzielte das 2:0.
Auch nach dem Seitenwechsel deutete zunächst nichts darauf hin, dass es hier noch einmal spannend werden könnte. Nur zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff stellte Max Janssen auf 3:0 (55.). Die Vorarbeit leistete Cem Artas, der zuletzt zwei Jahre lang das Trikot der Alemannia getragen hatte.
Die Gäste erspielten sich in der Schlussphase Eckball um Eckball – und verkürzten durch ihren Top-Torjäger Nick Helmus (79.). Der Anschlusstreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit – Luca Eikemper war bei einem weiteren Eckstoß per Kopf zur Stelle – kam jedoch zu spät. Kurz darauf war Schluss.