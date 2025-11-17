Der SV Rindern erlebte ein torloses Unentschieden. – Foto: Arno Wirths

SV Rindern beißt sich am TSV Weeze die Zähne aus In der Bezirksliga zeigen die Teams des SV Rindern und des TSV Weeze leidenschaftlichen Fußball. Nach etwas mehr als 90 Minuten und einer Roten Karte steht’s 0:0. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SV Rindern TSV Weeze

Die Vorzeichen hätten mit Blick auf die Tabellensituation kaum klarer sein können. Doch der Tabellenvierte SV Rindern kam in der Bezirksliga im Duell mit dem Vorletzten TSV Weeze nicht über ein Remis hinaus. Den rund 100 Zuschauern, die das Flutlichtspiel an der Rinderner Wasserburg verfolgten, waren aber keine Tore vergönnt. Das Spiel endete 0:0.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr SV Rindern SV Rindern TSV Weeze TSV Weeze 0 0 Abpfiff Denn der SV Rindern hatte die Partie über weite Strecken dominiert und in Durchgang eins auch gute Chancen, in Führung zu gehen. Doch Max Janssen scheiterte früh am Weezer Keeper Philipp Günther (4.), und Peter Mayr traf mit seinem Schuss nur den Querbalken (24.). „Wir haben leider im letzten Drittel die Konsequenz und die Präzision vermissen lassen. Es war gefühlt 90 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Aber wir hätten auch noch einmal 90 Minuten spielen können und das Ding wäre nicht reingegangen. Weeze hat mit Mann und Maus verteidigt und hatte einen guten Mann zwischen den Pfosten“, sagte der enttäuschte SVR-Coach Christian Roeskens.

Später Platzverweis wird diskutiert Über eine Szene in der Schlussphase ärgerte sich der Rinderner Trainer zusätzlich. Abwehrspieler Cem Artas hatte für ein hartes Einsteigen, das der Schiedsrichter als Nachtreten gewertet hatte, die Rote Karte gesehen (90.). „Er kam über rechts, hat den Ball in einem robusten Zweikampf verloren und dann versucht, nachzuhaken. Der Schiri hat das als Tritt gedeutet – vielleicht auch, weil der Gegenspieler theatralisch gefallen ist. Cem hat mir gesagt, dass es keine Frustreaktion war“, sagte Christian Roeskens, der der „gefühlten Niederlage“ trotzdem noch etwas Positives abgewinnen konnte.