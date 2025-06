SV Rindern beendet die Saison mit einer Niederlage

In den sportlich durchwachsenen vergangenen Wochen hatte Christian Roeskens, Trainer des Bezirksligisten SV Rindern, immer wieder das „Heim-Gesicht“ seiner Schützlinge eingefordert. Schließlich hatte der SV Rindern in dieser Saison, mit einer Ausnahme, immer mindestens einen Zähler an der Wasserburg behalten. Doch auch am letzten Spieltag, im Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn, wurde man den Eindruck nicht los, dass die Luft beim Gastgeber zum Saisonende raus ist.

Über den 5:1 (2:0)-Erfolg in Rindern konnten sich die Neukirchener, die sich noch Hoffnungen auf die Aufstiegs-Relegation gemacht hatten, jedoch auch nicht freuen, denn der VfL Tönisberg behielt im Parallelspiel beim TSV Wachtendonk-Wankum mit 2:1 die Oberhand und ließ sich nicht mehr von Platz zwei verdrängen.

Astrit Krasniqi hatte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung in Führung gebracht. Arjeton Krasniqi legte keine 60 Sekunden später das 2:0 nach. „Die erste Halbzeit ging hochverdient an Neukirchen. Wir kamen gar nicht ins Spiel“, sagte Roeskens. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Max Janssen, der sich per Foulelfmeter seinen 23. Saisontreffer und Platz drei im Torjäger-Ranking sicherte, brachte den SV Rindern wieder auf ein Tor heran (47.). Weil Tobias Thurau, der seine aktive Karriere beendet, allerdings kurz darauf für eine Notbremse die Rote Karte sah und Frank Sylla den fälligen Strafstoß zum 3:1 (57.) verwandelte, war das Rinderner Comeback Geschichte. Doppelpacker Luca Hoff (72., 90.) stellte in der Schlussphase den Endstand her.