SV Rindern ärgert sich über mageres Unentschieden

Das Dutzend ist voll. Bezirksligist SV Rindern hat inzwischen zwölf Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen überstanden. Dennoch überwog am Freitagabend die Enttäuschung. Unter Flutlicht musste sich der Tabellenvierte gegen den Abstiegskandidaten Blau-Weiß Dingden II, der einige Spieler aus dem Oberliga-Kader einsetzte, mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Die Gäste aus Hamminkeln erwiesen sich 90 Minuten lang als komplizierter Gegner.
Zunächst war der SV Rindern durch einen Treffer von Mika Winkler in Führung gegangen. In der 17. Minute schloss der Angreifer einen mustergültig vorgetragenen Angriff zum 1:0 ab. Nach einer halben Stunde schlugen die Gäste zurück. Ibrahim Kouyate, der in der laufenden Saison bereits 15 Mal für die Dingdener Oberliga-Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, traf per Kopf zum 1:1 (32.).
Nach dem Seitenwechsel drehte der Gegner die Partie dann zunächst komplett: Am Ende eines schnellen Gegenstoßes überwand Fabrice Kempe Rinderns Keeper Bjarne Janßen mit einem Schuss ins kurze Eck. Damit war das letzte Wort jedoch nicht gesprochen. Denn Christian Roeskens wechselte mit Beginn der Schlussviertelstunde den Ausgleichstreffer ein. Joker Marlon Irsch staubte nach einem Freistoß von Mika Winkler zum 2:2 (76.) ab.
In der Nachspielzeit hatte Wiktor Romanow dann sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch dem 20-Jährigen versagten vor dem Tor die Nerven. „Die Szene geistert mir immer noch durch den Kopf“, sagte Christian Roeskens im Anschluss. Der Rinderner Trainer haderte mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Unter dem Strich können wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Wir haben nicht unsere beste Leistung an den Tag gelegt und waren vor allem in der Offensive sehr harmlos. Dingden war lange besser im Spiel, gerade in der ersten Halbzeit“, so Roeskens.