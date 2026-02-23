SV Rindern ärgert sich über mageres Unentschieden

In der Nachspielzeit hatte Wiktor Romanow dann sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch dem 20-Jährigen versagten vor dem Tor die Nerven. „Die Szene geistert mir immer noch durch den Kopf“, sagte Christian Roeskens im Anschluss. Der Rinderner Trainer haderte mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Unter dem Strich können wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Wir haben nicht unsere beste Leistung an den Tag gelegt und waren vor allem in der Offensive sehr harmlos. Dingden war lange besser im Spiel, gerade in der ersten Halbzeit“, so Roeskens.