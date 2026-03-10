SV Riedmoos verliert überraschend gegen Schlusslicht

Grundsätzlich zufrieden: Auch wenn SVR-Torhüter Eric Maier den Ball dreimal aus dem Netz holen musste. – Foto: Förtsch

Dass dies nicht der Tag des SV Riedmoos werden wird, deutet sich im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Alte Haide-DSC München II schon nach wenigen Minuten an. Da steuert Torjäger Luis Aigner allein aufs gegnerische Gehäuse und somit aufs frühe 1:0 zu – denken zumindest alle. Schließlich hat der Angreifer des SVR in der laufenden Saison in der Kreisklasse 2 bereits zehn Treffer erzielt.

Als Beispiel verweist der Coach auf das 1:2 kurz vor der Pause, das „ein Stück weit der Knackpunkt war“. Zuvor ist seine Mannschaft nach einer vergebenen Großchance und sechs gespielten Minuten in Rückstand geraten, den Luis Aigner jedoch mit seinem elften Saisontreffer ausgleichen kann. Mit dem Schwung des 1:1 im Rücken habe man dann jedoch nicht aufgepasst und sich in der 44. Minute auskontern lassen, kritisiert Dennis Post. „Das darf uns in dieser Form nicht passieren. Und diesem Rückstand sind wir danach hinterhergelaufen.“

Doch in dieser Situation kann Aigner die Kugel nicht im Tor unterbringen – und das ist ein erster Fingerzeig darauf, was danach folgen wird. So muss sich der Tabellenzweite im ersten Ligaspiel des Jahres auf eigenem Platz dem Schlusslicht mit 1:3 geschlagen geben. „Die Niederlage war verdient“, räumt Dennis Post ein, der seit dieser Saison mit Christoph Neusiedl ein Spielertrainerduo beim SVR bildet. „Man hat heute gemerkt, dass wir noch sehr jung sind. Der Gegner war in den entscheidenden Situationen einfach cleverer.“

Dabei zeigt sich den 50 Zuschauern auf dem Riedmooser Sportplatz nach der Pause ein „wildes Gekicke“, so der SVR-Trainer. „Da hatten beide Seiten nur wenig Struktur im Spiel. Und wir haben einfach zu viele Fehler gemacht.“ Nach einigen Chancen hüben wie drüben gelingt den Gästen in der 66. Minute schließlich das 1:3 nach einem Freistoß. „Und damit war die Sache durch“, sagt Dennis Post, der dem Kellerkind aus München eine starke Leistung attestiert: „Spielerisch waren die keinesfalls schlecht.“

Durch die überraschende Niederlage rutscht der SV Riedmoos in der Tabelle der Kreisklasse 2 auf den dritten Platz ab – jedoch nur einen Zähler hinter dem Relegationsrang, den nun der FC Eintracht München innehat. Dass der SVR diese Saison überhaupt so weit vorne mitmischt, kommt durchaus überraschend. Schließlich musste das Team vorige Saison noch bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen.

„Wir sind sehr zufrieden, wie es bisher für uns läuft“, unterstreicht Dennis Post. Auf die Frage nach den Gründen für den Aufschwung antwortet er: „Wir haben zwei neue Trainer und viele neue Spieler.“ So habe man etliche Kicker aus der eigenen Jugend in die Mannschaft eingebaut, die das Vertrauen der Coaches mit starken Leistungen zurückgezahlt hätten. Als zusätzliche Verstärkung ist im Winter noch Leon Sauermann nach Riedmoos heimgekehrt; der 27-Jährige spielte zuletzt in der Bezirksliga beim ASV Dachau.

Für Sauermann und Co. geht es nun am Samstag zum FC Unterföhring II, wo sie Wiedergutmachung für die Auftaktpleite betreiben wollen. Ungeachtet der Niederlage sei es weiter das Ziel, „oben dabei zu bleiben und um den Relegationsplatz mitzuspielen“, sagt Dennis Post. „Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Zeug dazu.“ (ps)