SV Riedmoos und FC Alte Haide II trennen sich 2:2

Riedmoos kam mit den Bedingungen zunächst besser zurecht, setzte auf lange Bälle und viel Einsatz. Die Gäste aus München taten sich dagegen schwer, ihr gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren einige gute Gelegenheiten in Führung zu gehen, scheiterten aber am gut aufgelegten Keeper Luczak . Im Laufe des ersten Durchgangs kamen die Gäste besser ins Spiel.

Am Freitagabend empfing der SV Riedmoos die zweite Mannschaft des FC Alte Haide-DSC München. Auf schwer bespielbarem Untergrund und bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelte sich ein intensives, aber fußballerisch schwaches Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Nach der Halbzeit hatten die Gäste ihre stärkste Phase. In der Folge gelang der Haide II der Führungstreffer durch Haeusgen (47.). Riedmoos antwortete durch L. Römmelt (59.) nach einem schwach geklärten Ball, ehe Kevin Alfa-Kaza praktisch im Gegenzug das 1:2 für Alte Haide II erzielte.

In der 71. Minute gelang Riedmoos durch Y. Djobo der 2:2-Ausgleich. Dieser Treffer war aus Sicht der Gäste besonders bitter: Dem Tor war ein klares Foul an Butzmann vorausgegangen, das der Schiedsrichter jedoch leider übersah. Trotz einer engagierteren zweiten Halbzeit und besserem Spiel der Haide reichte es am Ende nur zu einem Punkt.

Die Hausherren verdiente sich den Zähler durch eine geschlossene kämpferische Leistung, während die Gäste sich über zwei liegen gelassene Punkte ärgern mussten. Die Haide II bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Moosach.