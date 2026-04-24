SV Riedmoos II – TSV Altomünster

In einem hart umkämpften Kreisklassen-Duell trennten sich der SV Riedmoos II und der TSV Altomünster am Freitagabend mit 2:2. Vor 26 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie, in der die Gäste zunächst den besseren Start erwischten.

In der 29. Minute brachte Florian Mederer den TSV Altomünster mit einem präzisen Abschluss in Führung. Nach der Pause zeigte sich Riedmoos kämpferisch und glich durch Spielertrainer Niklas Sedlmeier in der 57. Minute aus. Doch die Freude währte nur kurz: Erneut war es Florian Mederer, der in der 65. Minute zum 1:2 traf und seinen Doppelpack perfekt machte.