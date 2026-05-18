SV Riedmoos benötigt noch einen Punkt für die Aufstiegsrelegation

Trainer Christoph Neusiedl: „Wir haben den Jungs gesagt, dass wir gegen die alten Hasen von Inhauser Moos schlauer spielen müssen.“ – Foto: fupa

Der SV Riedmoos spielt am 30. Mai gegen den SV Lohhof II um den Einzug in die Aufstiegsrunde zur Kreisliga. Ein Remis reicht dem Kreisklassisten – danach geht es aufs Volksfest.

Nach ihrem letzten Saisonspiel am 30. Mai geht’s für die Fußballer des SV Riedmoos – das steht jetzt schon fest – aufs Lohhofer Volksfest. Und dort werde man allen Grund zum Feiern haben, sagt Trainer Christoph Neusiedl. Schließlich sei diese Spielzeit in der Kreisklasse 2 „viel besser gelaufen als gedacht“.

Der in den Vorjahren meist im Abstiegskampf steckende Club ist sogar so erfolgreich, dass der Volksfest-Besuch nach dem Heimspiel gegen den SV Lohhof II womöglich nicht der letzte Auftritt der SVR-Kicker in dieser Saison wird. Denn aktuell liegen sie auf Relegationskurs. Sollte Riedmoos am letzten Spieltag gegen Lohhof nicht verlieren, geht es für das Team des Spielertrainerduos Christoph Neusiedl und Dennis Post anschließend in die Saisonverlängerung.

Dabei hätte der SVR schon am vorletzten Spieltag durch einen Sieg beim SC Inhauser Moos II das Ticket für die Relegation vorzeitig lösen können. Doch im Derby gegen den Nachbarclub kommen die Gäste nicht über ein 2:2 hinaus – und dennoch klingt Christoph Neusiedl hinterher nicht unzufrieden. „Man muss es positiv sehen“, sagt der Coach. „Wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft, aber vielleicht nicht die reifere.“

Gleichzeitig räumt Neusiedl ein, dass die erste Halbzeit klar an den Gegner gegangen sei. „Da hat uns Inhauser Moos überrannt, und wir haben uns einschüchtern lassen.“ So geraten die dezimierten Riedmooser – unter anderem fehlen Leon Sauermann, Alexander Zieglmeier, Luca Kittelmann und Spielertrainer Neusiedl – durch einen Doppelschlag in der 17. und 19. Minute mit 0:2 in Rückstand. In der Folge handelt sich der früh eingewechselte David Sedlmeier auch noch eine Zeitstrafe ein. „Danach mussten wir uns erst mal sammeln“, berichtet Christoph Neusiedl. „Irgendwie haben wir uns dann in die Halbzeit gerettet.“

In der Pause verzichten die Trainer bewusst auf eine Kabinenschelte; vielmehr sprechen sie ihren jungen Kickern Mut zu. „Wir haben den Jungs gesagt, dass wir gegen die alten Hasen von Inhauser Moos schlauer spielen müssen“, berichtet Neusiedl. Und genau das habe seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel auch getan.

„Man hat gemerkt, wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist“, sagt der Coach. Zudem hätten sich mit zunehmender Spielzeit die konditionellen Vorteile der Gäste mehr und mehr bemerkbar gemacht. Nach gut einer Stunde wird Jose Santos de Arruda im Strafraum zu Fall gebracht, worauf ein Elfmeterpfiff ertönt und der Gefoulte selbst zur Tat schreitet. Sein verwandelter Strafstoß bedeutet das Anschlusstor, und spätestens jetzt ist der Tabellenzweite endgültig am Drücker. Die logische Konsequent ist der Ausgleich von Luca Römmelt, der die Kugel in der 83. Minute aus dem Gewühl heraus ins Tor bugsiert – zum 2:2.

Danach hätten sich seiner Elf sogar noch „vier, fünf große Chancen“ geboten, die Partie komplett zu drehen, sagt Christoph Neusiedl. Doch weil Riedmoos in der Schussphase den Knockout verpasst, bleibt es letztlich beim 2:2-Unentschieden.

Da jedoch tags zuvor der FC Eintracht München eine überraschende 1:5-Abfuhr beim Vorletzten FC Alte Haide-DSC München II kassiert hat, baut der SVR seinen Vorsprung auf den Tabellendritten auf zwei Punkte aus. Und weil der direkte Vergleich für den Club aus Unterschleißheim spricht, reicht diesem am 30. Mai gegen den SV Lohhof II ein Remis, damit die SVR-Kicker beim anschließenden Volksfestbesuch nicht etwa ihr Saisonende feiern, sondern den Einzug in die Relegation zur Kreisliga. (ps)

SC Inhauser Moos II – SV Riedmoos 2:2 (2:0) SVR: Maier, Schmid (89. Bodurov), Plank, Trajanovski, Hantschel, Aigner, Römmelt (89. Hintermayr), Karkowski, Post (71. Schneider), Altwasser (6. Sedlmeier/36. Heising), Santos de Arruda. Tore: 1:0 Rabl (17.), 2:0 Treffer (19.), 2:1 Santos de Arruda (61.; Foulelfmeter), 2:2 Römmelt (83.). Schiedsrichter: Maximilian Seemüller (BC Uttenhofen) – Zuschauer: 120.