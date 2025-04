SV Riede meldet zweite Mannschaft!

Der SV Riede stellt zur neuen Saison eine zweite Mannschaft.

Damit reagieren wir als Verein auf das gestiegene Interesse und die wachsende Zahl an Spielern. Ziel ist es, mehr Spielpraxis für alle Aktiven zu ermöglichen und die Entwicklung junger Talente zu fördern.

Die zweite Mannschaft wird in der Kreisliga-C Hofgeismar-Wolfhagen starten. Der Verein ist stolz auf diese Entwicklung und geht voller Optimismus in die neue Saison.