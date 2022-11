SV Riede lädt zum 9. Hallencup

Am 14. Januar 2023 ein wird in der Sporthalle in Bad Emstal/Sand um dem Turniersieg gespielt. Die

12 Mannschaften

Spielzeit 1 x 12 Minuten

Das Startgeld beträgt 30,- Euro.

Geld und Sachpreise für die ersten vier Plätze

Das Teilnehmerfeld setzt sich entsprechend den eingehenden Anmeldungen zusammen. Das Startgeld ist bis spätestens 23.12.2022 auf untenstehendes Konto zu überweisen.

Anmeldungen bei Marcus Albrecht per Email.