SV Ried empfängt Wolfsberger AC zum Halbfinal-Kracher um Europa

Den Traum wieder erfüllen: Die erstmalige Teilnahme an der Europa-League Gruppenphase war 2019. Der WAC belegte mit 5 Punkten Platz 4 in der Gruppe J, schlug dabei aber sensationell Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0. Jetzt muss man aber erstmal Ried besiegen, um den Traum von Europa weiterträumen zu dürfen. – Foto: van der Velden

Heute Abend um 18:30 Uhr kommt es im Innviertel zum echten K.-o.-Duell: Die SV Oberbank Ried empfängt den Wolfsberger AC im Halbfinale der österreichischen Europa-League-Playoffs. Es ist das klassische Alles-oder-Nichts-Spiel im Kampf um den Einzug ins Finale und die Chance auf das internationale Geschäft.

Die Ausgangslage ist klar: In diesem Duell gibt es kein Taktieren mehr, nur das Weiterkommen zählt. Für beide Mannschaften steht enorm viel auf dem Spiel, entsprechend elektrisierend ist die Stimmung vor dem Anpfiff. Ried will den Heimvorteil nutzen und mit der Unterstützung der eigenen Fans den Schritt ins Finale schaffen.

Die „Wikinger“ aus dem Innviertel setzen dabei auf Intensität, Mut und Offensivdrang. Vor allem im eigenen Stadion will die SVR von Beginn an Druck machen und das Spiel in die eigene Richtung lenken.

Doch der Wolfsberger AC reist mit denselben Ambitionen an. Die Kärntner gelten als abgeklärt und kampfstark – genau die Zutaten, die es in einem solchen Entscheidungsspiel braucht. Entsprechend wird ein enges, umkämpftes Duell erwartet, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Alles ist angerichtet für einen echten Pokalfight im Innviertel: Ried gegen Wolfsberg – Halbfinale, Druck, Emotionen. Mehr Bühne geht kaum.