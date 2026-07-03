SV Rhenania Hamborn stellt sich für die Zukunft neu auf von Yasar Suat · Heute, 05:03 Uhr · 0 Leser

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Der SV Rhenania Hamborn geht mit einer neuen sportlichen Ausrichtung in die kommende Saison. Mit einer neu aufgestellten sportlichen Führung, einem neuen Trainerteam und einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft soll der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt werden. Mit Burak Özcan und Rexhep Saliji übernimmt die neue sportliche Leitung die Verantwortung für die Seniorenabteilung. In den vergangenen Wochen haben beide mit großem Einsatz den Kader geplant und zahlreiche Gespräche geführt. Das Ergebnis ist ein vollständig neu zusammengestellter Kader, der die sportliche Philosophie des Vereins widerspiegeln soll.

An der Seitenlinie übernimmt Damir Salkovic das Amt des Cheftrainers der 1. Mannschaft. Unterstützt wird er von Bekim Nuraj, der als Co-Trainer zum Trainerteam stößt. Gemeinsam möchten sie eine Mannschaft formen, die sich durch Teamgeist, Disziplin und attraktiven Fußball auszeichnet. Der neue Kader umfasst 30 Spieler und verfügt über ein Durchschnittsalter von nur 20,4 Jahren. Mit dieser jungen Mannschaft setzt der SV Rhenania Hamborn bewusst auf Entwicklung, Dynamik und langfristige Perspektiven. Ziel ist es, talentierte Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine starke Identifikation mit dem Verein zu schaffen.