SV Rheingold Hamm: In Zukunft wieder auf eigenen Beinen stehen

Als SG Hamm/Eich belegte das Team, nachdem beide Vereine drei Jahre „gemeinsame Sache“ gemacht hatten, in der aktuellen Saison in der B-Klasse Alzey/Worms nur noch den viertletzten Tabellenplatz, den ersten offiziellen Abstiegsrang. Der letzte Dreier, ein 3:1-Heimsieg über die FT/Alemannia 02 Worms, datierte vom 20. November. Nur 18 Mann zu Rundenbeginn, ausgeprägtes Verletzungspech, dem Fehlen wichtiger Führungsspieler, eine Rumpftruppe mit sieben bis acht Spielern im Training und Disziplinlosigkeiten – das war für die SG einfach des Schlechten zu viel. „Ich war mit meinem Latein am Ende“, seufzte ihr Trainer Marco Blair und zog schließlich die Reißleine.

„Nach drei Jahren in der Spielgemeinschaft wollen wir ab der neuen Saison im Sommer wieder unseren eigenen Weg gehen“, betonen die Verantwortlichen in den sozialen Medien. „Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, um zur kommenden Spielzeit wieder eine eigene Aktiven-Mannschaft auf die Beine zu stellen.“

Die Altrheiner möchten mit Beginn der nächsten Saison 2026/27 – wohl im August – zu ihren alten Wurzeln zurück. Allerdings in der C-Klasse, so wie es die Statuten bei einem Rückzug und Neubeginn vorschreiben. „Wir waren ja federführend bei der Abmeldung“, erklärt Regina Kruse, Präsidentin des SV Rheingold 08 Hamm. Und räumt ein: „Wir haben das ja nicht mit einem Lächeln im Gesicht getan. Zugegeben haben wir auch noch ein wenig Bauchweh.“ Aber Verständnis sei geäußert worden, nachdem Details bekannt gewesen seien.

Trainer für kommende Saison noch unklar

Inzwischen ist der Blick nach vorne gerichtet: „Wir sitzen regelmäßig mit Spielern zusammen und werden noch vor Weihnachten einen Teamabend haben“, avisiert die Rheingold-Chefin. „Wir sind guter Dinge“, sagt sie zum Projekt. Ein Anfang sei jedenfalls gemacht: Fünf bis sechs Spieler aus den eigenen Reihen der ehemaligen SG sowie einige Hammer Nachwuchskicker aus der Jugendspielgemeinschaft JSG Hamm/Eich/Rheindürkheim hätten schon zugesagt, freut sich Kruse. Willkommen seien auch Eicher und Rheindürkheimer Jugendliche, einige Gespräche liefen schon.

Mit einer Kadergröße von 25 Mann sei man sicher gut aufgestellt, mutmaßt sie. Gerne könnten es auch ein paar mehr sein. „Wir suchen Spieler für alle Positionen. Egal ob Rückkehrer, Neueinsteiger oder alter Bekannter – Hauptsache du hast Bock auf Fußball, Teamgeist, Kameradschaft und Rheingold! Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam wieder ein starkes Team formen können", erhofft sich die Hammer Fußballabteilung über die Sozialen Medien weiteren Zuwachs. Mit Trainern aus der Region sei man im Gespräch, so Kruse. Aber übers Knie brechen wolle man nichts.

Altrheiner Projekt wird bei Neujahrsempfang vorgestellt

„Wir wollten den Fußball auf keinen Fall auslaufen lassen und nicht nur weiterhin Jugend- und AH-Fußball anbieten“, betont die Präsidentin. Dass man in der C-Klasse starten müsse, das leiste der Stimmung keinen Abbruch, versichert sie. Gerne dürfe es auch drei Jahre dauern, ehe man über den Aufstieg spreche. „Wir wollen eine Mannschaft bilden, die Teamgeist zeigt, sich gut versteht und wir hoffen auf eine gute Trainingsbeteiligung.“ Zum Neujahrsempfang am 11. Januar solle das Projekt auch den Sponsoren vorgestellt werden“ avisiert Regina Kruse voller Vorfreude.