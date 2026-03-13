SV Remshalden fertigt 1. FC Hohenacker mit 6:1 ab

In den Kreisligen A1 bis A4 Rems/Murr/Hall steht ein Wochenende an, das für Spitzenreiter, Verfolger und Kellerkinder gleichermaßen richtungsweisend werden kann. In der Kreisliga A1 feierte die SV Remshaldenan heutigen Freitagabend einen Kantersieg.
In Remshalden gestaltete sich das Aufeinandertreffen von Beginn an zugunsten der Heimelf. Adrian Becker (11.) erzielte die frühe Führung, die durch Leon Kienzle (19.) und Ben Tottermusch (20.) innerhalb kurzer Zeit ausgebaut wurde. Mit diesem Vorsprung ging es für beide Mannschaften in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt verbuchte der 1. FC Hohenacker durch Michael Feldmeier (53.) einen Torerfolg. Die Antwort der SV Remshalden folgte jedoch wenig später durch den zweiten Treffer von Ben Tottermusch (56.). Im weiteren Verlauf erhöhte Noah Brandhuber (71.) den Spielstand, ehe Sait Canberk Ok (80.) den Endstand markierte. Damit sicherte sich Remshalden einen deutlichen Heimerfolg und behielt die drei Punkte auf eigenem Platz.
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Am frühen Sonntagmittag trifft der fünftplatzierte TSV Schornbach II auf den Tabellenführer TV Weiler/Rems, der aktuell nur durch die Tordifferenz vor Remshalden liegt, jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Schornbach II ist seit sieben Spielen ohne Niederlage, darunter fünf Siege in den letzten fünf Spielen und präsentiert sich offensivstark, liegt mit nur vier Punkten Rückstand in Lauerstellung auf die Spitze. Weiler reist mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Winterbach an, bei dem die Offensive früh die Weichen stellte, und will den Hinspiel-Erfolg (2:1 nach später Führung) wiederholen. In diesem Duell prallt die formstarke Offensive der Gastgeber auf den stabilen Spitzenreiter – ein Ausrutscher von Weiler würde das Titelrennen sofort noch enger machen.
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Weiter geht es um 15 Uhr mit dem Duell des sechstplatzierten VfR Birkmannsweiler gegen den achtplatzierten SC Korb, in dem beide Teams im dicht gedrängten Mittelfeld wichtige Punkte sammeln wollen. Birkmannsweiler hat beim 2:2 in Steinach-Reichenbach eine komfortable Führung verspielt, musste kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen und dürfte daher mit gemischten Gefühlen auf den Punktgewinn zurückblicken. Korb wiederum geht nach der 2:5-Heimpleite gegen Waiblingen II in die Partie, bei der man zwar früh in Führung ging, dann aber der Offensivwucht des Gegners nicht standhielt und die Partie klar aus der Hand gab. Das Hinspiel endete 2:2 mit späten Treffern auf beiden Seiten – auch diesmal ist ein enges Spiel zu erwarten, in dem Kleinigkeiten über den Sprung nach oben oder den Schritt nach unten in der Tabelle entscheiden können.
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Der drittplatzierte FSV Waiblingen II trifft zuhause auf den dreizehnten TB Beinstein – ein Duell, in dem die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein könnten. Waiblingen II kommt mit viel Schwung aus einem 5:2-Sieg in Korb, bei dem die Offensive früh und häufig zuschlug und das Spiel schon vor der Schlussphase entschied. Beinstein steckt dagegen tief im Tal: Alle drei Rückrundenspiele gingen verloren, zuletzt drehte Remshalden die Partie in Beinstein mit einem späten Siegtreffer nach zuvor eigener Führung. Das Hinspiel entschied Waiblingen II souverän mit 3:0 für sich, und auch jetzt deutet vieles darauf hin, dass der FSV im Heimspiel seinen Platz im Aufstiegsrennen festigen will, während Beinstein dringend ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf braucht.
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Für den vierzehnten VfL Winterbach wird das Heimspiel gegen den zehntplatzierten FC Kosova Kernen zu einem richtungsweisenden Nachmittag. Winterbach hat beide Rückrundenspiele verloren und steckt in einer tiefen Krise, die sich in sechs Niederlagen in Serie niederschlägt, zuletzt beim 1:4 in Weiler, wo man nach schnellem Rückstand kaum mehr ins Spiel fand. Kernen kommt zwar von einer deutlichen 1:5-Heimpleite gegen Schorndorf, in der eine frühe Führung noch Hoffnung machte, musste dann aber die Offensivkraft des Gegners anerkennen. Das Hinspiel endete 1:1 nach Winterbacher Ausgleich im zweiten Durchgang, und genau an diese Moral muss der VfL anknüpfen, wenn im Kampf gegen den Absturz nicht der nächste Rückschlag folgen soll.
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Ebenfalls um 15 Uhr kommt es zum brisanten Wiedersehen zwischen dem neuntplatzierten Anagennisis Schorndorf und dem zwölftplatzierten SV Fellbach II, bei dem gleich mehrere offene Rechnungen im Raum stehen. Schorndorf reist mit breiter Brust an, denn zuletzt gelang ein eindrucksvoller 5:1-Auswärtssieg in Kernen, bei dem die Mannschaft nach frühem Rückstand das Spiel komplett drehte. Fellbach II dagegen kommt von einem emotionalen 3:2-Heimsieg gegen Hertmannsweiler, bei dem die Mannschaft trotz Unterzahl nach einer frühen roten Karte und zweimaligem Rückstand zurückschlug und die Partie per Foulelfmeter entschied. Im Hinspiel setzte Fellbach II mit einem klaren 6:1-Sieg ein Ausrufezeichen, doch die aktuelle Form spricht nun eher für Schorndorf – ein Duell, in dem beide Teams zeigen wollen, wie weit sie seit der Vorrunde gekommen sind und dem Abstieg entfliehen wollen.
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Der elftplatzierte SV Hertmannsweiler empfängt den viertplatzierten SSV Steinach-Reichenbach, der nach dem späten 2:2 gegen Birkmannsweiler zwischen Ärger über zwei schnelle Gegentore und Freude über die Aufholjagd schwankt. Hertmannsweiler kommt aus einem intensiven 2:3 in Fellbach, in dem man trotz Überzahl nicht als Sieger vom Platz ging. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:2, nachdem Steinach-Reichenbach eine klare Führung aus der Hand gab und Hertmannsweiler trotz verschossenem Foulelfmeter zurückkam – ein Vorgeschmack auf die Spannung, die auch diesmal zu erwarten ist. Für Steinach-Reichenbach geht es darum, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten, während Hertmannsweiler im dichten Abstiegskampf einen großen Schritt nach oben machen kann.
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Zum Auftakt des 19. Spieltags empfängt die drittbeste Offensive der Liga den Tabellenelften, der zuletzt mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den FSV Weiler zum Stein ein Ausrufezeichen setzte. Im Hinspiel trennten sich SV Allmersbach II und Großer Alexander Backnang in einem spektakulären 5:5, in dem die Gäste mehrfach davonzogen und Backnang mit einem späten Doppelpack und weiteren Treffern in der Schlussphase immer wieder zurückkam. Nach dem jüngsten 1:1 des SV Allmersbach II beim Spitzenreiter FC Welzheim können beide Seiten mit breiter Brust auftreten, zumal die Hausherren als Tabellfünfter den Anschluss an die Spitze halten wollen. Backnang steht mit 18 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtserfolg einen großen Schritt weg von der Abstiegszone machen.
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Im Derby zwischen dem zehntplatzierten FV Sulzbach/Murr und dem neunten TSV Sulzbach-Laufen steckt viel Brisanz, zumal beide Teams ihre letzten beiden Spiele verloren haben und im grauen Mittelfeld feststecken. Sulzbach/Murr kommt von einem 1:5 beim SV Unterweissach II, bei dem man zur Pause bereits zurücklag und in der zweiten Hälfte weiter ins Hintertreffen geriet, ehe ein später Treffer nur noch Ergebniskosmetik bedeutete; zudem schwächte sich die Mannschaft mit einer Gelb-Roten Karte. Sulzbach-Laufen kassierte zuletzt zuhause ein 1:4 gegen SK Fichtenberg, als man nach dem Ausgleich kurz nach der Pause per Foulelfmeter erneut in Rückstand geriet und in der Schlussphase zwei weitere Gegentore hinnehmen musste. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein wildes 3:3, in dem der FV früh in Führung ging, Sulzbach-Laufen die Partie drehte, ehe in der Nachspielzeit zunächst ein Foulelfmeter die erneute Führung brachte und dann noch der Ausgleich fiel – ein Offensivspektakel, das für ein erneut intensives Derby spricht.
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Für Spitzenreiter FC Welzheim, der seit neun Spielen ungeschlagen ist, steht beim Tabellenachten SK Fichtenberg kein einfaches Auswärtsspiel an. Die Welzheimer mussten sich zuletzt mit einem 1:1 gegen den SV Allmersbach II begnügen, als sie zwar selbst in Führung gingen, die Gäste aber nur wenige Minuten später ausgleichen konnten. Fichtenberg reist mit einem starken 4:1-Auswärtssieg in Sulzbach-Laufen in diese Partie, bei dem man nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Gastgebers mit einem verwandelten Foulelfmeter wieder die Kontrolle übernahm und das Ergebnis in der Schlussphase deutlich gestaltete. Im Hinspiel setzte sich Welzheim mit 3:1 durch, nachdem Fichtenberg kurz nach der Pause ausglich, die Gäste aber mit einem schnellen Doppelschlag wieder davonzogen – ein Hinweis darauf, wie eng auch das Rückspiel werden könnte.
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Beim Duell zwischen dem Tabellensiebten FSV Weiler zum Stein und dem abstiegsgefährdeten FC Viktoria Backnang treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils ihre letzten beiden Spiele verloren haben und dringend ein Erfolgserlebnis brauchen. Weiler unterlag zuletzt gegen Großer Alexander Backnang mit 0:3, als die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gingen und nach der Halbzeit mit zwei weiteren Toren den Deckel draufmachten. Viktoria kommt zudem von einem bitteren 0:11 gegen den SV Steinbach, in dem die Mannschaft früh ins Hintertreffen geriet und anschließend einem Torregen ausgesetzt war. Im Hinspiel drehte Weiler eine frühe Führung der Viktoria in der Schlussphase noch in einen 2:1-Auswärtssieg und wird versuchen, an diese späte Kaltschnäuzigkeit anzuknüpfen, während Backnang im Tabellenkeller wichtige Punkte benötigt.
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Der drittplatzierte SV Steinbach gehört zu den heißesten Teams der Liga, hat seine letzten fünf Partien gewonnen und reist mit einem furiosen 11:0-Erfolg beim FC Viktoria Backnang im Gepäck ins Heimspiel. Dort sorgte Steinbach früh für klare Verhältnisse, legte schon in der Anfangsphase mehrere Tore vor und schraubte das Ergebnis mit einer Reihe von Treffern konsequent in die Höhe. Die SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg kommt nach spielfreiem Wochenende und zwei gewonnenen Rückrundenspielen mit viel Selbstvertrauen und kann sich dabei an das Hinspiel erinnern, in dem man Steinbach lange in Schach hielt und erst nach der Pause einen Gegentreffer kassierte, zudem nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen musste. Für Steinbach geht es darum, den Druck auf die Topplätze zu erhöhen, Althütte/Sechselberg möchte den eigenen Aufwärtstrend gegen ein Spitzenteam bestätigen und die Abstiegsränge weiter hinter sich lassen.
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Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach reist als Tabellenzweiter und formstarkes Spitzenteam zur seit elf Spielen sieglosen SGM Erbstetten/TSG Backnang II. Im Hinspiel dominierte Kleinaspach deutlich, setzte sich mit einem 5:0 durch und legte die Weichen mit einem Foulelfmeter vor der Pause, ehe im zweiten Durchgang weitere Treffer nachgelegt wurden. Erbstetten zeigte jüngst beim 3:3 in Murrhardt Moral, als die Mannschaft nach Rückständen immer wieder zurückkam und sich in einem offenen Schlagabtausch einen Punkt erkämpfte. Kleinaspach geht nach dem späten 2:1-Heimsieg gegen den VfR Murrhardt, bei dem der entscheidende Treffer kurz vor Schluss fiel, mit breiter Brust in die Partie und will den Druck auf Tabellenführer FC Welzheim hochhalten.
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Der zuhause noch ungeschlagene VfR Murrhardt will seine eindrucksvolle Heimbilanz gegen den Tabellenfünfzehnten SV Unterweissach II verteidigen und gleichzeitig Rang vier untermauern. Im Hinspiel gerieten die Murrhardter zunächst in Rückstand, drehten die Partie aber mit vier Toren und überstanden dabei sogar einen späten Strafstoß, den der Unterweissacher Schütze am Torhüter scheitern ließ. Unterweissach reist allerdings mit frischem Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft den direkten Abstiegskonkurrenten FV Sulzbach/Murr mit 5:1 besiegte und dabei nach der Pause Tor um Tor nachlegte, bevor Sulzbach nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Für die Gäste geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, für Murrhardt um den Anschluss an das Spitzentrio.
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Beim Duell zwischen TSV Michelbach/Bilz und dem Tabellendritten TSV Sulzdorf treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Sulzdorf will nach dem 2:1 vor der Winterpause weiter oben dranbleiben, während Michelbach dringend Punkte braucht, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Im Hinspiel sicherte sich Sulzdorf mit einem späten Treffer den Sieg – nun bekommt Michelbach die Chance zur Revanche vor heimischem Publikum.
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Mit 16 Punkten liegen die Sportfreunde DJK Bühlerzell in Schlagdistanz zur Spitzengruppe – und wollen nach dem 2:0-Erfolg vor der Winterpause anknüpfen. Gegner Spvgg Unterrot steckt tiefer in der Tabelle, zeigte zuletzt aber Moral beim knappen 2:3 gegen Ilshofen. Das Hinspiel konnten die Sportfreunde dank eines Treffers in Halbzeit zwei knapp für sich entscheiden – auch diesmal dürfte es eng und umkämpft werden.
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Tabellenführer TSV Ilshofen II startet als ungeschlagener Herbstmeister in die Rückrunde und empfängt den TSV Vellberg, der auf Rang elf jeden Punkt gegen den Abstieg braucht. Im Hinspiel geriet Ilshofen früh mit 0:2 in Rückstand, drehte das Spiel aber eindrucksvoll und siegte 4:2. Auch jetzt spricht alles für den Spitzenreiter – doch Vellberg wird sich nicht kampflos geschlagen geben.
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Ein echtes Spitzenspiel: Der Tabellenvierte SC Steinbach-Comburg empfängt den Zweiten SGM Rosengarten – und beide Teams wissen, worum es geht. Im Hinspiel drehte Steinbach die Partie spät durch Tore in der Schlussphase. Nun brennt Rosengarten auf Revanche, muss sich aber gegen eine heimstarke Comburger Mannschaft beweisen, die zuletzt dominant auftrat. Es geht um wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei.
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David gegen Goliath – das Schlusslicht SV Brettheim (ein Punkt, 4:44 Tore) empfängt Spitzenreiter SpVgg Gammesfeld (24 Punkte, 38:11 Tore). Das 2:2 gegen Dünsbach vor der Winterpause war ein kleiner Hoffnungsschimmer, doch die Erinnerung an das 0:9 im Hinspiel ist frisch. Gammesfeld hat bislang alle Auswärtsspiele gewonnen und will seinen Vorsprung an der Spitze zum Rückrundenauftakt souverän behaupten.
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In diesem Duell trifft Heimstärke auf vorwinterliche Topform: Der TV Rot am See hat zu Hause noch kein Spiel verloren, während der FC Matzenbach mit vier Siegen in Folge die beste Serie der Liga hält. Das Hinspiel gewann Matzenbach knapp mit 3:2, auch diesmal dürfte jedes Tor zählen. Rot am See kam beim 2:1 gegen Stimpfach mit Kampfgeist zurück aus der Pause und will jetzt den Tabellenzweiten jagen, welcher seinerseits die Tabellenführung angreifen will.
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Hier treffen zwei Teams mit klar unterschiedlicher Ausgangslage aufeinander: Der VfR Altenmünster (20 Punkte, zweiter Platz) will seine Auswärtsserie ohne Niederlage fortsetzen, während der TSV Gerabronn (zehn Punkte, Platz neun) im Heimspiel wieder Stabilität sucht. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 5:0 zugunsten der Gäste – vor allem Kaan Denizli glänzte damals als dreifacher Torschütze. Nach dem engen 2:3 gegen Matzenbach wird Gerabronn alles versuchen, die defensive Ordnung besser zu halten.
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Für die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen steht ein Neustart unter Druck an: Vier Niederlagen in Serie haben am Selbstvertrauen genagt und den Blick nach unten verschärft. Gegner FC Honhardt reist mit solidem vierten Tabellenplatz und 16 Punkten an, musste zuletzt aber beim 2:2 in Satteldorf einen späten Doppelschlag hinnehmen. Das Hinspiel ging knapp mit 2:1 an Hengstfeld, eine Erinnerung daran, dass ein Sieg jederzeit möglich ist.
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Beide Teams liegen in der Tabelle eng beieinander – Satteldorf II mit zwölf Punkten, der TSV Dünsbach mit neun. Schon im spektakulären 3:3 im Hinspiel lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell, das in letzter Sekunde entschieden wurde. Nach dem 2:2 gegen FC Honhardt zum Jahresabschluss will die Elf aus Satteldorf nun zuhause die direkten Abstiegsplätze auf Abstand halten, während Dünsbach nach dem ernüchternden 2:2 in Brettheim dringend drei Punkte braucht, um gegen einen direkten Konkurrenten nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden.