SV Remshalden fertigt 1. FC Hohenacker mit 6:1 ab

– Foto: Zafer Hosman

In den Kreisligen A1 bis A4 Rems/Murr/Hall steht ein Wochenende an, das für Spitzenreiter, Verfolger und Kellerkinder gleichermaßen richtungsweisend werden kann. In der Kreisliga A1 feierte die SV Remshaldenan heutigen Freitagabend einen Kantersieg.

Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall Heute, 19:30 Uhr SV Remshalden Remshalden 1. FC Hohenacker Hohenacker 6 1 Abpfiff In Remshalden gestaltete sich das Aufeinandertreffen von Beginn an zugunsten der Heimelf. Adrian Becker (11.) erzielte die frühe Führung, die durch Leon Kienzle (19.) und Ben Tottermusch (20.) innerhalb kurzer Zeit ausgebaut wurde. Mit diesem Vorsprung ging es für beide Mannschaften in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt verbuchte der 1. FC Hohenacker durch Michael Feldmeier (53.) einen Torerfolg. Die Antwort der SV Remshalden folgte jedoch wenig später durch den zweiten Treffer von Ben Tottermusch (56.). Im weiteren Verlauf erhöhte Noah Brandhuber (71.) den Spielstand, ehe Sait Canberk Ok (80.) den Endstand markierte. Damit sicherte sich Remshalden einen deutlichen Heimerfolg und behielt die drei Punkte auf eigenem Platz. ---

Am frühen Sonntagmittag trifft der fünftplatzierte TSV Schornbach II auf den Tabellenführer TV Weiler/Rems, der aktuell nur durch die Tordifferenz vor Remshalden liegt, jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Schornbach II ist seit sieben Spielen ohne Niederlage, darunter fünf Siege in den letzten fünf Spielen und präsentiert sich offensivstark, liegt mit nur vier Punkten Rückstand in Lauerstellung auf die Spitze. Weiler reist mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Winterbach an, bei dem die Offensive früh die Weichen stellte, und will den Hinspiel-Erfolg (2:1 nach später Führung) wiederholen. In diesem Duell prallt die formstarke Offensive der Gastgeber auf den stabilen Spitzenreiter – ein Ausrutscher von Weiler würde das Titelrennen sofort noch enger machen. ---

Weiter geht es um 15 Uhr mit dem Duell des sechstplatzierten VfR Birkmannsweiler gegen den achtplatzierten SC Korb, in dem beide Teams im dicht gedrängten Mittelfeld wichtige Punkte sammeln wollen. Birkmannsweiler hat beim 2:2 in Steinach-Reichenbach eine komfortable Führung verspielt, musste kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen und dürfte daher mit gemischten Gefühlen auf den Punktgewinn zurückblicken. Korb wiederum geht nach der 2:5-Heimpleite gegen Waiblingen II in die Partie, bei der man zwar früh in Führung ging, dann aber der Offensivwucht des Gegners nicht standhielt und die Partie klar aus der Hand gab. Das Hinspiel endete 2:2 mit späten Treffern auf beiden Seiten – auch diesmal ist ein enges Spiel zu erwarten, in dem Kleinigkeiten über den Sprung nach oben oder den Schritt nach unten in der Tabelle entscheiden können. ---

Der drittplatzierte FSV Waiblingen II trifft zuhause auf den dreizehnten TB Beinstein – ein Duell, in dem die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein könnten. Waiblingen II kommt mit viel Schwung aus einem 5:2-Sieg in Korb, bei dem die Offensive früh und häufig zuschlug und das Spiel schon vor der Schlussphase entschied. Beinstein steckt dagegen tief im Tal: Alle drei Rückrundenspiele gingen verloren, zuletzt drehte Remshalden die Partie in Beinstein mit einem späten Siegtreffer nach zuvor eigener Führung. Das Hinspiel entschied Waiblingen II souverän mit 3:0 für sich, und auch jetzt deutet vieles darauf hin, dass der FSV im Heimspiel seinen Platz im Aufstiegsrennen festigen will, während Beinstein dringend ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf braucht. ---

Für den vierzehnten VfL Winterbach wird das Heimspiel gegen den zehntplatzierten FC Kosova Kernen zu einem richtungsweisenden Nachmittag. Winterbach hat beide Rückrundenspiele verloren und steckt in einer tiefen Krise, die sich in sechs Niederlagen in Serie niederschlägt, zuletzt beim 1:4 in Weiler, wo man nach schnellem Rückstand kaum mehr ins Spiel fand. Kernen kommt zwar von einer deutlichen 1:5-Heimpleite gegen Schorndorf, in der eine frühe Führung noch Hoffnung machte, musste dann aber die Offensivkraft des Gegners anerkennen. Das Hinspiel endete 1:1 nach Winterbacher Ausgleich im zweiten Durchgang, und genau an diese Moral muss der VfL anknüpfen, wenn im Kampf gegen den Absturz nicht der nächste Rückschlag folgen soll.

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Ebenfalls um 15 Uhr kommt es zum brisanten Wiedersehen zwischen dem neuntplatzierten Anagennisis Schorndorf und dem zwölftplatzierten SV Fellbach II, bei dem gleich mehrere offene Rechnungen im Raum stehen. Schorndorf reist mit breiter Brust an, denn zuletzt gelang ein eindrucksvoller 5:1-Auswärtssieg in Kernen, bei dem die Mannschaft nach frühem Rückstand das Spiel komplett drehte. Fellbach II dagegen kommt von einem emotionalen 3:2-Heimsieg gegen Hertmannsweiler, bei dem die Mannschaft trotz Unterzahl nach einer frühen roten Karte und zweimaligem Rückstand zurückschlug und die Partie per Foulelfmeter entschied. Im Hinspiel setzte Fellbach II mit einem klaren 6:1-Sieg ein Ausrufezeichen, doch die aktuelle Form spricht nun eher für Schorndorf – ein Duell, in dem beide Teams zeigen wollen, wie weit sie seit der Vorrunde gekommen sind und dem Abstieg entfliehen wollen. ---