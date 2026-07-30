SV Reislingen/Neuhaus verstärkt Offensive mit Sammoqi und Nazare Vaz Nazare Vaz vom Ligakonkurrenten von NB · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Reislingen/Neuhaus hat seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Tahsin Sammoqi erhält der Bezirksligist eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld, während Luca Manuel Nazare Vaz die Sturmreihe beleben soll.

Der 21-jährige Tahsin Sammoqi ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und sammelte in der Vergangenheit Erfahrungen beim FSV Schöningen, Vatanspor Königslutter, dem VfB Fallersleben sowie dem ETSV Wolfsburg. Nun soll er seine Qualitäten im Spiel nach vorne künftig für den SV Reislingen/Neuhaus einbringen.

Für den Angriff konnte der Verein zudem Luca Manuel Nazare Vaz gewinnen. Der 25-Jährige war bereits für die Nachwuchsabteilungen des VfL Wolfsburg und des Karlsruher SC aktiv und spielte anschließend unter anderem für USI Lupo Martini sowie den WSV Wendschott. Dort wusste der Stürmer in der vergangenen Spielzeit mit acht Treffern in 13 Einsätzen zu überzeugen.