SV Reinstetten: "Wir wollen geilen Fußball spielen"

Der SV Reinstetten hat sich in seiner ersten Landesliga-Saison beachtlich geschlagen und bis kurz vor Schluss um die Spitzenplätze mitgespielt. Trainer Florian Treske zieht ein positives Fazit – und blickt selbstbewusst nach vorn.

Die erste Spielzeit in der Landesliga, Staffel 4, verlief für den SV Reinstetten überraschend erfolgreich. „Wir sind super zufrieden mit unserer ersten Landesliga-Saison“, resümiert Trainer Florian Treske. Die Mannschaft hatte bis kurz vor Saisonende sogar eine reelle Chance auf einen der beiden ersten Plätze – ein Fingerzeig für die Qualität, die das Team auf den Platz brachte.

Die Vorbereitung für die neue Spielzeit steht unter guten Vorzeichen – und zwei besondere Termine markieren die Highlights. Zum einen das Saisoneröffnungsspiel gegen den SSV Ehingen-Süd, das mit einer anschließenden Feier einen gelungenen Auftakt in das neue Fußballjahr bilden soll. Zum anderen das Duell in der ersten Runde des WFV-Pokals gegen den Verbandsliga-Aufsteiger VfB Friedrichshafen.

„Wir freuen uns auf das Pokalspiel gegen den VfB Friedrichshafen!“, sagt Treske. Ein Heimspiel gegen einen höherklassigen Gegner – für Verein und Umfeld ein idealer Gradmesser.

Kollektive Weiterentwicklung als Schlüssel

Statt individueller Auszeichnungen steht bei Treske die Gesamtleistung im Mittelpunkt. „Ich kann nur die positive Entwicklung der gesamten Mannschaft sowie des Vereins hervorheben“, stellt der Coach klar. Es sei der Einsatz jedes Einzelnen, der die Mannschaft Schritt für Schritt voranbringe: „Jeder gibt alles für den Erfolg und entwickelt sich so stetig weiter.“

„Wir werden keine Veränderung im Team mehr vornehmen“, so Treske. Kontinuität auf dem Platz soll die Basis für eine erfolgreiche Saison 2025/2026 bilden.



Alle Wechsel in der Übersicht:

Zugänge: Christopher Henry (FC Wacker Biberach), Dominik Martin (SV Sulmetingen), Dominik Felger (SV Ochsenhausen), Timo Heimpel (FV Biberach/Riß), Thomas Möller (SG Ringschnait / Mittelbuch), Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf), Raphael Zwerger (FC Blau-Weiß Bellamont)

Abgänge: Fabian Bogenrieder (SG Aepfingen / Baltringen), Mathias Wesolowski (SV Dettingen/Iller), Lennard von Rüden (TSV Berg), Isaak Athanasiadis (Unbekannt), Robin Kammerlander (Karriereende)

Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel

Auch wenn der SV Reinstetten zuletzt an der Tür zur Spitzengruppe klopfte, bleibt der Blick auf die kommenden Monate realistisch. „An erster Stelle steht für uns immer der Klassenerhalt, um weitere Landesliga-Spielzeiten in Reinstetten zu haben“, betont Treske. Dennoch möchte man dem Publikum mehr bieten als bloßen Ergebnisfußball.

„Wer uns kennt, weiß, dass wir geilen Fußball spielen wollen und am Ende erfolgreich sein möchten“, formuliert der Trainer die Philosophie.

Starke Konkurrenz erwartet

Auf die Frage nach den Favoriten der Liga nennt Treske klare Namen: „Für mich sind das der TSV Neu-Ulm mit einem starken Kader und einem Trainer mit jeder Menge Erfahrung sowie Mannschaften wie der FC Blaubeuren und die SSG Ulm, die in der letzten Saison schon knapp davor waren.“

Emotionale Relegation mit Schattenseiten

Beim Thema Relegation zeigt sich Treske zwiegespalten. „Puh, das hängt von vielen Faktoren ab“, gibt er offen zu. Einerseits seien die Aufstiegsspiele in den unteren Ligen mit mehreren Tausend Zuschauern emotionale Höhepunkte – „wenn du den Fußball liebst“, so der Coach. Andererseits sei die Belastung für die Spieler immens: „Die Urlaubszeit wird extrem kurz sein danach.“

Eine eindeutige Position vermeidet er jedoch bewusst: „Das ist und wird auch nie ein Thema sein, das ich beeinflussen kann!“

Reinstetten will mehr – aber bleibt auf dem Boden

Nach einer überaus starken ersten Saison in der Landesliga geht der SV Reinstetten mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit einem klaren Fokus auf Stabilität in die neue Runde. Kontinuität, Teamgeist und ein klares fußballerisches Selbstverständnis sollen erneut die Basis bilden – und vielleicht reicht es dann auch wieder für mehr als nur Klassenerhalt.