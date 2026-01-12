SV Reinstetten: "Wir haben eine junge und hungrige Mannschaft"

Florian Treske – Foto: SV Reinstetten

Der SV Reinstetten überwintert in der Landesliga, Staffel 4, auf Rang drei – ein Ergebnis, das Trainer Florian Treske als „vollen Erfolg“ bezeichnet. Eine junge Mannschaft, gezielte Verstärkungen und defensive Stabilität prägen die Hinrunde, doch der Blick bleibt auf den Klassenerhalt gerichtet.

Ein Zwischenstand, der Anerkennung verdient Mit 30 Punkten aus 17 Spielen steht der SV Reinstetten zur Winterpause auf dem dritten Tabellenplatz. Für Trainer Florian Treske ist diese Platzierung mehr als eine Momentaufnahme. „Der 3. Platz ist für den Verein und vor allem für die Mannschaft ein voller Erfolg“, sagt er. In einer Landesliga, die in der Spitze klar, darunter aber eng gestaffelt ist, hat sich sein Team bemerkenswert behauptet. Integration als Fundament des Erfolgs Ein zentrales Thema der Vorrunde war die personelle Neuaufstellung. „Wir wussten, dass wir die Neuzugänge schnell in eine funktionierende Mannschaft integrieren müssen“, erklärt Treske. Dieser Prozess habe „nach ein paar Spielen sehr gut geklappt“. Entscheidend war sicher auch das sich neue und bestehende Spieler rasch als Einheit verstanden haben.

Stabilität in der Defensive als Fortschritt Treske sieht in der Defensive einen der größten Fortschritte. „Wir wollten weniger Gegentore kassieren und das hat gut geklappt in meinen Augen“, sagt er. Die Zahlen bestätigen diesen Eindruck: Reinstetten stellt mit 22 Gegentoren eine der stabileren Defensivreihen der Liga. Jung, hungrig – und manchmal zu naiv Trotz aller positiven Aspekte benennt Treske auch Schwächen. „Dass wir oft zu naiv gespielt haben“, sei ein wiederkehrendes Problem gewesen. Diese Naivität habe zu „Schwankungen in unseren Leistungen“ geführt. Der Trainer ordnet dies jedoch ein: „Wir haben halt eine junge und hungrige Mannschaft.“