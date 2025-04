SV Reinstetten will zurück in die Spur – Derby in Biberach

Der SV Reinstetten empfängt am morgigen Mittwochabend den TSV Heimenkirch und will nach der Niederlage in Blaubeuren wieder in die Erfolgsspur finden.

In der Abstiegsrunde kommt es am morgigen Mittwoch zum Spitzenspiel zwischen dem FV Biberach und dem SV Mietingen. Der FC Mengen trifft am Donnerstag auf die TSG Ehingen, während der TSV 1889 Buch den FV Ravensburg II empfängt.