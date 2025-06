SV Reinstetten verabschiedet fünf Spieler beim 6:2-Sieg

von oben links nach recht im Uhrzeigersinn: Robin Kammerlander, Fabian Bogenrieder, Trainer Florian Treske, Isaak Athanasiadis, Lennard von Rüden, Mathias Wesolowski – Foto: SV Reinstetten

Mit einem deutlichen 6:2-Heimerfolg gegen den TSV Riedlingen hat der SV Reinstetten am vorletzten Spieltag der Aufstiegsrunde in der Landesliga, Staffel 4, einen gelungenen Schlusspunkt vor heimischem Publikum gesetzt. Gleichzeitig war es ein emotionaler Nachmittag, an dem sich der Verein von gleich fünf Spielern verabschiedete. Trainer Florian Treske zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben am Mittwoch unter der Woche auch immer ein gutes Spiel gegen Srbija Ulm abgeliefert, haben das Spiel mit 5:0 gewonnen und für mich war auch klar, ich will mich heute auch im Heimspiel mit ein paar Toren gebührend verabschieden.Wir haben es heute über die 90 Minuten sehr ruhig runter gespielt, haben zwar zwei Gegentore kassiert, aber das passiert.“

Die frühe Führung durch Jannik Keller in der siebten Minute setzte den Ton für eine konzentrierte Leistung des SVR. Christoph Haas (11.) und erneut Keller (21.) erhöhten schnell auf 3:0. Zwar verkürzte Riedlingen durch Finn Scheit (40.), doch Keller stellte mit seinem dritten Treffer (63.) die alte Differenz wieder her. Nach dem erneuten Anschluss durch Fabian Ragg (76.) sorgten Cedric Welz (83.) und der eingewechselte Robin Kammerlander (86., Foulelfmeter) für den letztlich klaren Endstand. Trainer Treske: „Das war mir heute auch wichtig, dass wir einfach offensiv spielen und unsere Chance nutzen. Im Endeffekt haben wir 25 Punkte, das hat keiner von uns erwartet und jetzt haben wir am kommenden Wochenende in Weiler noch Highlightspiel. Das sollen die Jungs genießen und dann haben sie drei Wochen Pause“ Abschied für verdiente Spieler

Vor dem Spiel wurden fünf, zum Teil auch langjährige Spieler des SV Reinstetten verabschiedet wurden. Darunter war Isaak Athanasiadis (32), der mit 163 Treffern in 169 Partien eine herausragende Bilanz aufweist. Auch Mathias Wesolowski (35), zuletzt Co-Spielertrainer und künftig als Spielertrainer beim SV Dettingen tätig, wurde verabschiedet. Robin Kammerlander (35), der über ein Jahrzehnt das Trikot des SVR trug, beendete seine Karriere mit einem Treffer vom Punkt. Komplettiert wurde der Abschied durch Lennard von Rüden (27) und Fabian Bogenrieder (25). Rote Karte für Florian Treske