– Foto: Andreas Santner

SV Reinstetten - TSV Ummendorf 6:1

Mit einer deutlichen Niederlage im ersten Spiel der Rückrunde verabschiedet sich der TSV Ummendorf in die Winterpause. Dabei begann es für den TSV zunächst gut, denn mit dem ersten Torschuss des Spiels ging Ummendorf durch Eric Sommer mit 1:0 in Führung.





Reinstetten konnte jedoch postwendend zum 1:1 ausgleichen. Insgesamt war der Tabellendritte Reinsetteten in der ersten Halbzeit wie erwartet das spielerisch bessere Team, Ummendorf hielt jedoch mit viel Kampf dagegen und hätte kurz vor der Halbzeit sogar wieder in Führung gehen können, Manuel Buschmann konnte die sich bietende Chance aber nicht nutzen. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war Ummendorf zunächst gleichwertig und hatte eine weitere Chance zur Führung, konnte diese aber erneut nicht nutzen. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Manuel Buschmann und dem 2:1 für Reinstetten in der 65. Minute, durch einen berechtigten Foulelfmeter, kippte das Spiel dann aber endgültig. Durch schön heraus gespielte Tore erhöhte Reinstetten in den letzten 12 Minuten des Spiels dann sogar noch auf 6:1 und sorgte so für klare Verhältnisse.



Die Mannschaft des TSV Ummendorf freut sich nun auf die bevorstehende Pause und bedankt sich bei allen Fans für die tolle Unterstützung in den bisherigen Saisonspielen. Folgende Spieler kamen zum Einsatz: Fero Okolicani, Simon Jans, Timo Winter, Josip Ronvevic, Eric Sommer, Tim Kästle, Manuel Fels, Matthias Hatzing, Manuel Buschmann, Stefan Kärcher, Andreas Bärsauter, Lennard von

Rüden, Lukas Notz, Oliver Demmeler.