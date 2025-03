SV Reinstetten klettert auf Platz 3, FV Ravensburg II gewinnt 3:0

Der SV Reinstetten gewann souverän beim FC Srbija Ulm und setzt sich damit in der Spitzengruppe der Aufstiegsrunde fest. Christoph Haas brachte die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung. In der 58. Minute sorgte Timo Gaupp mit seinem Treffer für die Vorentscheidung. Der FC Srbija Ulm bleibt damit weiter sieglos und rangiert mit 0 Punkten am Tabellenende.



Trotz einer 1:0-Führung musste der SV Hohentengen eine Heimniederlage gegen die TSG Ehingen hinnehmen. Kai Remensperger brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Front, doch Elias Madarac glich per Foulelfmeter in der 53. Minute aus. Zvonimir Vinkovic avancierte mit einem späten Doppelpack in der 83. und 90.+3 Minute zum Matchwinner für die Gäste. Mit diesem Erfolg verbessert sich die TSG Ehingen weiter in der Tabelle.

---



Der FV Ravensburg II setzte ein klares Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt und ließ dem SC Türkgücü Ulm im Verfolgerduell keine Chance. Bereits in der 4. Minute brachte Rati Gogoladze die Gäste in Führung. Halil Yilmaz erhöhte nach 16 Minuten auf 2:0, bevor Marko Föger in der 50. Minute den Endstand herstellte. Die Ravensburger überzeugten mit einer konzentrierten Defensivleistung und zeigten sich vor dem Tor effizient.

---



In einer umkämpften Partie trennten sich der FC Mengen und der SV Mietingen mit einem 1:1-Unentschieden. Robin Ertle brachte die Gäste aus Mietingen in der 11. Minute früh in Führung. Kurz vor der Pause glich Alexander Klotz per Foulelfmeter (45.+1) für Mengen aus. In der zweiten Halbzeit musste der Gastgeber nach einer roten Karte gegen Loris Teiber (53.) in Unterzahl agieren, verteidigte aber das Unentschieden bis zum Schlusspfiff.

---



Der FV Olympia Laupheim setzte sich beim SV Ochsenhausen mit 2:0 im Derby durch und bleibt weiterhin ungeschlagen. Die Gäste gingen in der 17. Minute durch ein Eigentor von Frank Martin in Führung. Marcello Lorenzo Mignemi erhöhte in der 25. Minute auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Während Laupheim auf den dritten Tabellenplatz klettert, bleibt Ochsenhausen ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz.

---



Das Spiel zwischen dem TSV 1889 Buch und Türkspor Neu-Ulm endete mit einem Unentschieden. Awet Kidane brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung. Sinan Yildiz erzielte in der 69. Minute den Ausgleich für den TSV Buch. In der Schlussphase sahen sowohl Jan Freybott (TSV Buch, 90.) als auch Torschütze Awet Kidane (Türkspor Neu-Ulm, 90.) jeweils die Gelb-Rote Karte.



Der FV Biberach/Riß hat im Heimspiel gegen den SV Oberzell einen 2:0-Erfolg gefeiert. Nachdem es zum Ende der ersten Halbzeit 0:0 Stand, fiel die Führung in der 56. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Robin Biesinger. In der 69. Minute sorgte Biesinger mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Während Biberach mit dem Sieg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellt, bleibt der SV Oberzell weiterhin ohne Saisonsieg am Tabellenende.---