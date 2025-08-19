SV Refrath: "Unter den Ersten Drei wiederfinden"

Nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisliga A Berg will der SV Refrath in der neuen Saison in der B2 wieder oben angreifen. „Als Absteiger kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Jedoch haben wir eine respektable Rückrunde gespielt. Von daher gehen wir zuversichtlich in die neue Saison“, sagt Trainer Bernd Möldgen, der zusammen mit Marcel Albrech und Sebastian Heidfeld das Trainertrio bildet.

Die vergangene Spielzeit war für Refrath ein zweigeteilter Film: In der Vorrunde holte das Team nur einen Sieg und ein Remis – zu wenig, um den Klassenerhalt zu schaffen. In der Rückrundentabelle hätte man dagegen mit 20 Punkten den sechsten Platz belegt. Genau dort will Möldgen anknüpfen.

Seit dem 15. Juli befindet sich die Mannschaft wieder im Trainingsbetrieb. „Die Ergebnisse waren bisher OK, jedoch ist die Trainingsbeteiligung durch Verletzungen und Urlauber deutlich optimierbar“, so der Coach. Trotz der Ausfälle sieht er eine klare Entwicklung: „Einzelne Spieler können keine Spiele gewinnen. Das Kollektiv ist das Wichtigste. Und dieses wächst gerade noch mehr zusammen.“

Möldgen macht keinen Hehl aus den Ambitionen: „Wenn wir es im Trainerteam schaffen, dass sich jeder Spieler optimiert, könnten wir uns am Ende der Saison unter den Ersten Drei wiederfinden. Die Spielzeit an sich betrachten wir entsprechend der Entwicklung des Teams.“

Bei den Meisterschaftsfavoriten sieht er mehrere Anwärter: „Wipperfeld und Lindlar II sehe ich aufgrund der letzten Saison oben. Die Aufsteiger sind auch nicht zu unterschätzen, sowie die Fusion von Kürten und Olpe. Und eigentlich gibt es auch immer ein Überraschungsteam.“

Kaderumbau mit vielen internen Wechseln

Personell hat sich beim SV Refrath einiges getan. Neben den beiden Co-Trainern Heidfeld und Albrech kamen zahlreiche neue Spieler:

Zugänge: Pascal Häger (Frielingsdorf), Jan Sennhenn, Fabian Lefahrt, Laurenz Wehr, Justin Becker, Chris Jakobi, Robin Ley, Vincent Müller, Moritz Pößl, Tom Reschke, Leon Zaun (alle eigene II. Mannschaft), Elias Bensaid, Ludwig von Ketelholdt (beide eigene A-Jugend), Lennart Nürnberg (nach langer Verletzung zurück)

Abgänge: Nils Wieland (Adler Delbrück), Christian Budimbu (TuS Immekeppel), Sefedin Gasi (Blau-Weiß Biesfeld)

Mit der Mischung aus erfahrenen Kräften und Talenten will Refrath nicht nur vorne mitspielen, sondern sich auch nachhaltig stabilisieren.