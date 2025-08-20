SV Rees startet mit überzeugendem 3:0-Heimsieg in die Saison

Mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den STV Hünxe hat der SV Rees einen Auftakt nach Maß in die neue Saison gefeiert. Vor rund 500 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Pascal Hühner eine geschlossene Vorstellung und setzte gleich am ersten Spieltag ein Zeichen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute in Führung. Nach einem Außenrisspass von Marcel Schlösser setzte sich Neuzugang Ali Abdallah auf der linken Seite durch und legte uneigennützig auf Michel Wesendonk ab, der aus kurzer Distanz vollendete. Danach verflachte die Partie, sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Halbzeit ging.

Hünxe drängt – Rees trifft

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hünxe den Druck und hätte durch Philipp Vogt ausgleichen können, doch dessen Abschluss verfehlte das Tor knapp. In dieser Phase nutzte Rees die Fehler des Gegners eiskalt: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau bediente Meriton Arifi erneut Wesendonk, der in der 56. Minute zum 2:0 traf. Nur wenige Minuten später war Arifi selbst erfolgreich, als er einen Ball technisch stark annahm und präzise ins lange Eck zum 3:0-Endstand abschloss.

Stimmen zum Spiel

Trotz der Niederlage zeigte sich Gästetrainer Marvin Schweds fair: „Der Sieg für Rees ist absolut verdient. Sie haben enorme Qualität im Kader – zwei, drei Spieler gehören eigentlich gar nicht in diese Liga. Wir schauen jetzt nach vorne und freuen uns auf das Spiel im Niederrheinpokal, wo ein Los wie der MSV Duisburg unser absoluter Traum wäre.“

Doppeltorschütze Meriton Arifi lobte den Matchplan seiner Mannschaft : „Wir wollten kontrolliert spielen, Chancen konsequent nutzen und Hünxe nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns gelungen, auch wenn wir nach der Pause unter Druck geraten sind.“

Neuzugang Ali Abdallah zeigte sich ebenfalls zufrieden mit seinem Einstand: „Ich wurde super aufgenommen. Die Atmosphäre hier ist viel familiärer als zuletzt in Bocholt. Ich freue mich auf die Saison – hier ist einiges möglich.“

Ausblick aufs Derby

Mit drei Punkten und viel Selbstvertrauen startet der SV Rees damit optimal in die Spielzeit. Am kommenden Sonntag wartet das Derby gegen Fortuna Millingen, in dem die Hühner-Elf erneut ihre Favoritenrolle bestätigen möchte.