SV Rees mit erfolgreicher Woche

Ali Abdallah ist in sehr guter Verfassung für den SV Rees. – Foto: Marcel Eichholz/Moritz Becker

Der SV Rees bleibt weiter in der Erfolgsspur. Nach dem Pokalspiel unter der Woche >>>Hier geht es zum Bericht, gewinnt die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Hühner das vierte Spiel in Serie und kann sich in der Kreisliga B, Gruppe 2, mit 2:1 gegen den Weseler SV durchsetzen.

Bereits in der 11. Minute brachte Serhat Akpinar den Gastgeber nach Vorlage von Ali Abdallah mit einem flachen Schuss aus der zweiten Reihe in Führung. Nach einer umkämpften Partie, wo die Hausherren weitere gute Möglichkeiten hatten, erhöhte Torjäger Abdallah selbst in der 87. Minute nach schöner Kombination über mehrere Stationen auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Burak Gümüş nur noch der Anschlusstreffer.