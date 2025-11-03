SV Rees mit erfolgreicher Woche

Der SV Rees bleibt weiter in der Erfolgsspur. Nach dem Pokalspiel unter der Woche >>>Hier geht es zum Bericht, gewinnt die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Hühner das vierte Spiel in Serie und kann sich in der Kreisliga B, Gruppe 2, mit 2:1 gegen den Weseler SV durchsetzen.
Bereits in der 11. Minute brachte Serhat Akpinar den Gastgeber nach Vorlage von Ali Abdallah mit einem flachen Schuss aus der zweiten Reihe in Führung. Nach einer umkämpften Partie, wo die Hausherren weitere gute Möglichkeiten hatten, erhöhte Torjäger Abdallah selbst in der 87. Minute nach schöner Kombination über mehrere Stationen auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Burak Gümüş nur noch der Anschlusstreffer.
Co-Trainer der Grün-Weißen Meriton Arifi zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, mahnte aber zugleich zur Effizienz: „Ja, 2:1, das sieht erstmal knapp aus, aber spiegelt nicht das Spiel wieder. Man konnte zu Beginn merken, dass wir doch 120 Minuten aus einem intensiven Pokalspiel in den Knochen hatten. Erneut wie im Pokalspiel hatten wir eine große Chancenwucher und machen es am Ende einfach zu lange spannend. Aber wir nehmen die Punkte gerne mit und haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Darauf müssen wir aufbauen und einfach unsere Hausaufgaben weitermachen.“