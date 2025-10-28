SV Rees feiert einen deutlichen Auswärtssieg

SV Rees siegt deutlich im Lippestadion – Foto: Moritz Becker

Der SV Rees feierte am vergangenen Spieltag der Kreisliga B, Gruppe 2, einen beeindruckenden 7:0-Auswärtssieg bei BSV Viktoria Wesel.

Bereits in der 8. Minute gingen die Reeser durch ein unglückliches Eigentor von Heiko Strüder in Führung, nachdem Serhat Akpinar den Ball gefährlich in den Strafraum gebracht hatte. Die Gäste blieb weiter spielbestimmend und erhöhte nach 28 Minuten auf 2:0. Nach einem perfekten Pass von Domenique Maurice Pleines entwischte Ali Abdallah seinem Gegenspieler und schob den Ball souverän am Torwart vorbei. Noch vor der Pause legte die Elf aus Rees nach: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) traf Meriton Arifi nach starker Vorarbeit von Abdallah zum 3:0-Halbzeitstand. Torhunger der Gäste

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Rees das klar bessere Team. In der 71. Minute erzielte erneut Arifi seinen zweiten Treffer des Tages und stellte nach einem schönen Zusammenspiel mit Abdallah auf 4:0. Kurz darauf revanchierte sich Arifi mit einer Vorlage für Abdallah, der in der 77. Minute das 5:0 markierte. Doch der Gast hatte noch nicht genug. In der 87. Minute erhöhte Jahn Schüppel nach einem langen Ball von Jörg Voß auf 6:0. Nur eine Minute später machte erneut Abdallah mit seinem dritten Treffer den 7:0-Endstand perfekt. Ansage an die Konkurrenz