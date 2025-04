SV Rasensport verspielt Zwei-Tore-Vorsprung in der Nachspielzeit

"Was hier in den letzten zwei Minuten abgelaufen ist, ist schier unfassbar. Wir haben ein ganz sicher geglaubtes Spiel innerhalb von anderthalb Minuten her geschenkt, weil wir desolat verteidigt haben. Wir hatten über die 90 Minuten mehr vom Spiel. Voxtrup war am Anfang etwas stärker und wir haben uns immer besser in dieses Spiel hinein gekämpft. Die 3:1-Führung war auch völlig verdient. Wir verpassen im Anschluss auf 4:1 zu erhöhen und kriegen dann in der 91. Minute den Anschlusstreffer. Was dann mit dem Schlusspfiff im 3:3 endete. Heute ärgern wir uns richtig über diese verpasste Chance, müssen aber das Spiel schnell aus den Kleidern kriegen und weiter nach vorne schauen. Wir haben aber heute eine ganz große Chance vertan, was uns alle sehr ärgert,“ meinte Raspo-Coach Björn Steffen.

Sehr enttäuscht vom Ergebnis war Raspo-Trainer Björn Steffen. – Foto: Fupa