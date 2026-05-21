SV Rasensport schafft direkten Wiederaufstieg

– Foto: Marco Westermann

Der SV Rasensport kehrt nach nur einer Saison in die Kreisliga zurück. Nachdem die Mannschaft am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit abgestiegen war, gelang nun der direkte Wiederaufstieg als ungeschlagener Meister der 1. Kreisklasse C.

Bereits zwei Spieltage vor Saisonende machte das Team den Titelgewinn perfekt und korrigierte damit den „Betriebsunfall“ aus der Vorsaison frühzeitig. Die letzten entscheidenden Punkte erreichte die Mannschaft von Trainer Björn Steffen beim 2:1-Auswärtssieg bei der Reserve der Spvg. Niedermark.

Die Partie gestaltete sich über weite Strecken schwierig, dennoch setzte sich der SV Rasensport am Ende knapp durch und sicherte sich damit vorzeitig die Meisterschaft.