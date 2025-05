SV Rasensport ging bei RW Sutthausen unter

Gegen anschließend indisponierte Gäste schraubte RW Sutthausen in der Schlußphase das Ergebnis auf 7:1. Nach der heutigen Niederlage und den Siegen der Konkurrenten im Abstiegskampf VFR Voxtrup II und TV Wellingholzhausen rutschte der SV Rasensport auf den 14. Tabellenplatz ab und liegt aktuell mit zwei Punkten Rückstand - bei einem mehr ausgetragenem Spiel - unter dem Strich. Am nächsten Spieltag wartet mit dem BSV Holzhausen kein leichter Gegner auf die Truppe von Trainer Björn Steffen. RW Sutthausen gewann verdient. Die Mannschaft von Trainer Uwe Niebusch zeigte nach einer Schwächephase in den letzten Spielen wieder eine überzeugende Leistung.

"Nach langer Durststrecke war es endlich mal ein gelungener Auftritt. Ich denke über 90 Minuten waren wir die aktivere Mannschaft und haben verdient gewonnen," meinte Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).

"Die erste Hälfte war noch einigermaßen ausgeglichen. Sutthausen geht mit einem Glücksschuss in Führung. Danach hatte Sutthausen auch weiter mehr vom Spiel und erhöht völlig verdient auf 2-0. Erst danach sind wir aufgewacht und konnten das Spiel ausgeglichener gestalten und machen den Anschlusstreffer. Dann haben wir uns viel für die zweite Halbzeit vorgenommen und leider konnten wir nichts davon umsetzen. Wir haben wieder viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Was wir dann die letzten 25 Minuten gezeigt haben, war einfach nur als Arbeitsverweigerung anzusehen. Wir haben uns komplett ergeben und es ist das, was mich am meisten stört. Man kann ja verlieren, aber eben nicht so wie wir es in Halbzeit zwei gemacht haben. Sutthausen war aggressiv und schnell im Umschalt-Spiel. Das haben wir nicht in den Griff bekommen. Auch in der Höhe ein völlig verdienter Sieg am Ende," lautet das Statement von Raspo-Coach Björn Steffen.