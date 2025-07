SV Rasensport gewinnt beim Bezirksligisten

Zur Pause führten die Gäste etwas überraschend mit 2:0 Toren. In der zweiten Halbzeit gelang dem Hagener SV lediglich noch der Anschlußtreffer. Raspo verteidigte die knappe Führung am Ende mit großen kämpferischen Einsatz.

"In der ersten Halbzeit haben wir sehr aktiv agiert und den Gegner durch eine hohe Pressinglinie früh gestört. So konnten wir ihnen unser Spiel aufzwingen und auch am Ball stark agieren. In der zweiten Halbzeit ließen unsere Kräfte doch stark nach, so dass wir immer ungeordneter wurden. Statt das 3:0 zu machen bekommen wir dann das 2:1 und schenken dem Gegner nochmal Luft. Durch aufopferungsvollen Kampf konnten wir das Spiel aber über die Zeit bringen," teilte uns der im Urlaub befindliche Coach Björn Steffen (Raspo) nach Rücksprache mit seinem Vertreter mit.