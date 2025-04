SV Rasensport geht gegen Top-Team unter

"Heute sind wir ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Trotzdem haben wir mehr vom Spiel und gehen verdient mit 1:0 in die Halbzeit. Direkt mit Wiederanpfiff machen wir das wichtige 2:0 und beruhigen das Spiel. Im Anschluß bringen wir es dann bis auf das ärgerliche Gegentor kurz vor Schluss sicher nach Hause und nehmen die drei Punkte mit nach Hause, meinte Bernhard Leuschner (VFL Kloster Oesede).

Erreicht Trainer Michael Wirtz nach der Finalteilnahme auch das Relegationsspiel? – Foto: Fupa

"In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und auf Augenhöhe gegen Kloster spielen können. Leider war wieder mal ein individueller Fehler ausschlaggebend, dass wir mit einem 0:1 in die Halbzeit gegangen sind.

In zweiten Halbzeit haben wir nach 35 Sekunden das nächste Gegentor erhalten, was der Neckbreaker war. Leider hatten wir diesmal nicht das Personal, um noch einmal nachlegen zu können, so dass wir zum Ende das Spiel und deutlich verloren haben.

Wir haben jetzt echte Endspiele, was wir Woche für Woche immer wieder betonen. Einige Spieler haben dies vielleicht noch nicht begriffen, aber wir haben alles noch selber in der Hand. Wir müssen endlich anfangen, diese haarsträubenden Fehler abzustellen und brauchen die Spieler, die auch da sind. Wir brauchen jeden und sie müssen uns auch zur Verfügung stehen. VfL, Urlaub, etc.. Ich kann diese ganzen Entschuldigen nicht mehr hören. Da fehlen Woche für Woche wichtige Spieler und somit kannst du nicht nachlegen. Dies ist schon sehr ernüchternd. Aber ich hoffe inständig, dass wir dies in den nächsten Spielen ablegen und wieder eine Mannschaft präsentieren können, die in der Kreisliga bestehen kann. Die Mannschaft ist jetzt gefordert und muss Charakter zeigen. Es wird Zeit! Es ist kurz vor zwölf. Das sollte selbst der letzte endlich kapiert haben. Ich erwarte jetzt Reaktionen, lautet das Statement von Raspo-Coach Björn Steffen.