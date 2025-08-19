SV Ramlingen/Ehlershausen zeigt dominante Vorstellung in Anderten

Die Bezirksliga-Partie zwischen den SV Sportfreunden Anderten 1922 und der U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen endete am Sonntag mit einem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg für die Gäste. Vor einer guten Kulisse auf dem Andertener Kunstrasenplatz entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, doch schon bald zeichnete sich die Überlegenheit der Ramlinger ab.

Vor der Halbzeit zogen die Gäste die Partie weiter an. Benedict Rahaus (32.), Patrick Neuhaus (40.) und Pablo Saavedra-Gerke (42.) erhöhten auf 4:0 – die Vorentscheidung aus Sicht der Andertener. „Das 3. und 4. Tor vor der Halbzeit war ärgerlich und unnötig. Das darf nicht passieren, aber am Ende müssen wir zusammenstehen. Einer alleine wird hier nichts reißen, wir können nur als Kollektiv rauskommen“, kommentierte Faust die Situation. Trotz des Rückstands blieb Anderten kämpferisch, tauschte in der zweiten Halbzeit mehrfach durch und veränderte taktisch die Aufstellung, um wieder besser ins Spiel zu kommen.

Tobias Faust, Trainer der Sportfreunde Anderten, beschrieb den Spielbeginn als noch ausgeglichen: „Bis zum 2:0 waren wir völlig im Spiel drinne. Auch in den Anfangsminuten hatten wir Torchancen, wir hätten in Führung gehen können. Wir haben Ramlingen dort hoch angelaufen, gut gepresst, haben alles versucht.“ Trotz der engagierten Anfangsphase fiel in der 13. Minute das erste Tor durch Sebastian Daecke für die Gäste. „Dann bekommen wir das 1:0, danach drückt Ramlingen aufs Tempo“, so Faust weiter. „Das ist eine gute, physische Mannschaft, die viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnt, schnell umschaltet und sich dafür belohnt.“

In der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste eine weitere Chance per Elfmeter, den Torben Tepper sicher verwandelte. Anderten gelang kurz darauf der Ehrentreffer durch Mack Henriksson in der 65. Minute. „Wir haben uns Torchancen herausgespielt, hätten vielleicht ein oder zwei Tore mehr machen können. Aber die Chancen nicht zu nutzen, rächt sich irgendwann“, so Faust. Den gehaltenen Bällen seines Torwarts Adrian Grubesic maß er besondere Bedeutung bei: „Er hat definitiv eine höhere Niederlage verhindert. Bei Adrian müssen wir uns bedanken.“

Darijan Vlaski, Trainer der Ramlinger U23, hob auf der Vereinsseite vor allem die Geschlossenheit seines Teams hervor: „Beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne, wollten den Ball haben und Fußball spielen. Dennoch zeigte sich schnell, dass wir die klar bessere Mannschaft waren.“ Besonders in der ersten Halbzeit beeindruckte das Team durch starkes Kombinationsspiel und konsequente Chancenverwertung. „Die vier Tore vor der Pause spiegeln die Dominanz wider. Angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten hätte die Führung sogar noch höher ausfallen können“, so Vlaski.

Die Gäste ließen auch nach der Halbzeitpause nicht nach, kontrollierten das Spiel weiterhin und belohnten sich erneut per Strafstoß. „Die Leistung unserer Mannschaft überzeugte nicht nur offensiv, sondern vor allem durch die mannschaftliche Geschlossenheit“, so Vlaski. Mit dem Auswärtssieg festigt Ramlingen den zweiten Tabellenplatz hinter Tabellenführer SG 74 Hannover. Der Fokus richtet sich nun auf das Spitzenspiel am Freitag gegen eben diesen Tabellenführer.

Für Anderten steht in den kommenden Tagen die Aufarbeitung der Fehler und die Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen Wunstorf sowie das Auswärtsspiel bei TSV Stelingen im Vordergrund. Faust betonte: „Wir müssen schnellstmöglich unsere Krone richten und die eigenen Fehler abstellen. Mit der Mannschaft, mit dem Verein, gemeinsam werden wir den Karren aus dem Dreck ziehen.“