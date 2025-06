SV Ramlingen/Ehlershausen verstärkt sich mit Rückkehrer und Torjäger

Mit Torben Tepper kehrt ein Spieler zurück, der in Ramlingen keine Vorstellung mehr benötigt. Der 31-jährige Flügelspieler stand zuletzt beim Landesligisten SV Burgwedel unter Vertrag, war zuvor aber bereits über viele Jahre fester Bestandteil der U23 des RSE. Besonders für seine Qualitäten bei Standardsituationen ist Tepper in der Region bekannt. „Egal ob Freistoß, Ecke oder Elfmeter – in der Region Hannover zählt er zu den gefährlichsten Standardspielern“, so der Verein.

Neben seiner sportlichen Klasse bringt Tepper auch Führungsstärke in ein junges Team. Die Verantwortlichen erhoffen sich nicht nur spielerische Impulse, sondern auch eine Mentorenrolle im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Mannschaft. „Er weiß, wie man junge Spieler mitzieht“, betont der Verein.