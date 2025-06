SV Ramlingen-Ehlershausen verstärkt Defensive

Servan Duran, 19 Jahre alt, kehrt nach einem Jahr beim Heesseler SV zum SV Ramlingen-Ehlershausen zurück. Der rechte Außenverteidiger durchlief zuvor bereits Teile der Nachwuchsabteilung des Vereins. In Heessel konnte er sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln und bringt nun laut Vereinsangaben „Tempo, Zweikampfstärke und Spielintelligenz“ mit zurück ins Ramlinger Trikot. Trotz seines jungen Alters gilt Duran als sehr ehrgeiziger Spieler mit klarer Mentalität und Führungsanspruch. Die Vereinsverantwortlichen sehen in ihm einen wichtigen Baustein im laufenden Umbruch und loben insbesondere seine Einstellung.

Auf der linken Abwehrseite stößt mit Hakim Ahmed Hikmat ein weiteres Talent zur U23. Der ebenfalls 19-Jährige spielte zuletzt in der A-Jugend des SV Ramlingen-Ehlershausen, nachdem er zuvor ebenfalls beim Heesseler SV aktiv war. Mit seiner Schnelligkeit und taktischen Flexibilität soll Hikmat eine tragende Rolle im Defensivverbund übernehmen. Besonders hervorgehoben wird seine Spielintelligenz sowie seine langjährige Erfahrung im Jugendbereich. Der Wechsel in die U23 ist der nächste logische Schritt in seiner sportlichen Entwicklung.