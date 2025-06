SV Ramlingen-Ehlershausen U23 startet in die Sommervorbereitung

Nach der Sommerpause beginnt die U23 des SV Ramlingen-Ehlershausen am Sonntag, den 29. Juni 2025, offiziell die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Der Trainingsauftakt findet wie gewohnt auf dem Vereinsgelände in Ramlingen statt. Cheftrainer Darijan Vlaski und Co-Trainer Sebastian Kühn setzen weiterhin auf Kontinuität – und erweitern gleichzeitig das Trainerteam um gezielte Verstärkungen.

Neu im Funktionsteam ist Schakur Arouna, der gemeinsam mit dem bewährten Athletikcoach Tim Junghannß die Bereiche Fitness und körperliche Entwicklung abdecken wird. „Mit dieser doppelten Expertise wollen wir sicherstellen, dass unsere Spieler nicht nur technisch und taktisch, sondern auch physisch bestens vorbereitet in die Saison gehen“, heißt es aus der sportlichen Leitung.

Mit Benedict Rahaus (TuS Altwarmbüchen) stößt ein torgefährlicher Angreifer zum Kader. Der 19-Jährige erzielte in der abgelaufenen Kreisliga-Saison 36 Treffer und gilt als Offensivspieler mit großem Potenzial. Ebenfalls neu im Team ist Außenverteidiger Servan Duran (Heesseler SV), der mit Tempo, Spielintelligenz und taktischer Disziplin überzeugen soll.

Im Tor verstärkt Quentin Bach (MTV Mellendorf) das Team und wird im Konkurrenzkampf um die Startposition neue Impulse setzen. Ein positives Signal aus dem eigenen Nachwuchs kommt mit der Beförderung von Hakim Ahmed Hikmat aus der A-Jugend. Der junge Linksverteidiger hat sich laut Trainerteam in der Jugend nachhaltig empfohlen.

Abgang von Paul Neumann

Demgegenüber steht ein namhafter Abgang: Torhüter Paul Neumann wechselt zum 1. FC Brelingen. Neumann, über Jahre hinweg eine verlässliche Größe im Kader, verlässt den Verein in bestem Einvernehmen. „Die Tür in Ramlingen steht dir jederzeit offen“, so der Abschiedsgruß der Mannschaft.

Mit einem ausgewogenen Mix aus Erfahrung, Eigengewächsen und gezielten Neuzugängen blickt die U23 des SV Ramlingen-Ehlershausen der kommenden Saison optimistisch entgegen. In den nächsten Wochen soll nun die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden.